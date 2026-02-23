¿Por qué Latam distribuyó US$40 millones en bonos y quiénes recibieron el beneficio?

El pago extraordinario consistió en el equivalente al 25% del sueldo bruto de cada colaborador, más un monto fijo adicional de US$500.

LATAM Airlines Group finalizó 2025 con ganancias por US$1.460 millones, cifra que implicó un alza cercana al 50% en comparación con el año anterior y que permitió la entrega de millonarios bonos a sus trabajadores.

En este contexto de sólidos resultados, el CEO Roberto Alvo informó la entrega de un incentivo económico para los trabajadores de la compañía. .

Mediante una comunicación interna, el ejecutivo explicó que el pago extraordinario consistió en el equivalente al 25% del sueldo bruto de cada colaborador, más un monto fijo adicional de US$500, consignó Diario Financiero.

“Como reconocimiento concreto al esfuerzo de estos tres años, como una manera de cerrar un ciclo y también como una señal clara de agradecimiento, hemos decidido otorgar un pago único y extraordinario a los empleados del Grupo Latam en enero”, indicó en un video adjunto en el correo electrónico.

“Todas las personas, desde el nivel de subgerente hacia abajo contratadas al 30 de junio de 2025, recibirán un bono especial compuesto por un 25% de su sueldo bruto mensual, más US$500 equivalentes en moneda local, ambos montos sujetos a impuestos”, agregó Alvo.

Este bono, que marcó el cierre del proceso de reestructuración de la aerolínea, implicó un desembolso total de US$40 millones durante enero. El beneficio se extendió desde el nivel de subgerentes hacia abajo.

No obstante, la segunda mitad de 2025 estuvo marcada por la primera paralización de pilotos en la compañía desde 1997, situación que impactó vuelos y programaciones. En ese escenario, el Sindicato de Pilotos señaló que 464 aviadores rechazaron la propuesta de la empresa y exigieron mejoras salariales y contractuales acordes a los buenos resultados obtenidos, buscando condiciones similares a las previas a la pandemia. Tras ocho días de movilización, ambas partes lograron alcanzar un acuerdo.

La empresa también reportó ingresos operacionales por US$14.495 millones, un incremento interanual de 11,2%. En cuanto a su situación financiera, cerró el ejercicio con una liquidez de US$3.725 millones, equivalente al 25,7% de sus ingresos de los últimos doce meses, y un ratio de endeudamiento neto ajustado de 1,5 veces.