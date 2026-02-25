Los números que hereda Millicom: Telefónica cerró 2025 con pérdidas por $413 mil millones

La salida del grupo español marca el fin de una era y abre una nueva etapa para Movistar en Chile, con pérdidas abultadas y un mercado cada vez más competitivo.

El Grupo Telefónica deja Chile tras 35 años de operaciones. La salida se enmarca en su plan de desinversión en América Latina y pone el negocio local en manos de Millicom y NJJ, que enfrentarán el desafío de revertir los resultados y recuperar crecimiento.

Según la información financiera consolidada de 2024 y 2025, la compañía registró pérdidas por $413.023 millones en 2025, una mejora frente a los $446.551 millones negativos del ejercicio anterior. Aunque el rojo se redujo en 7,5%, la mayoría de las líneas de negocio mostró retrocesos.

El segmento de telecomunicaciones móviles -bajo la marca Movistar- alcanzó ingresos por $815 mil millones al cierre de diciembre de 2025, con una baja de 1,2%. En tanto, el área de banda ancha fija, televisión y otros servicios generó $521 mil millones, lo que representó una caída de 12,3% en el mismo período. El segmento de Servicios de Personal, por su parte, retrocedió 75,4%, hasta $216 mil millones. La única división que logró expandirse fue la de soluciones para empresas.

En el desglose operacional, la mayor contracción se observó en el negocio móvil de prepago, que pasó de 1,8 millones de accesos (conexiones activas) a 1 millón, lo que implica una caída de 46%. También incidieron los descensos en telefonía fija tradicional (-18,9%) y televisión de pago (-14,3%).

Pese a los retrocesos, el negocio móvil continúa siendo el principal generador de ingresos, con un aporte equivalente al 52,4% de la facturación total.

El escenario que enfrenta Millicom

Millicom, que tomará el control de la operación, ha señalado que su objetivo es revertir las pérdidas durante este año y fortalecer la cobertura, la calidad del servicio y la experiencia de los clientes.

El último reporte de Telefónica antes de concretar su salida también da cuenta del contexto competitivo. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el mercado de telefonía móvil en Chile alcanzó 27,4 millones de accesos, una disminución de 8,9% respecto del año anterior. Con ello, la penetración sobre la población se ubicó en 135%, 14,1 puntos porcentuales menos que en 2024.

Mientras los servicios de pospago crecieron 22%, el segmento de internet móvil (smartphones y banda ancha móvil) totalizó 22,2 millones de conexiones a diciembre de 2025, equivalente a una cobertura de 80,3% de la población.