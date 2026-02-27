El que la sigue, la consigue: la oferta de Paramount por Warner que Netflix no quiso igualar

Pese a que tenían un acuerdo, finalmente la firma de la N roja decidió dar un paso al costado.

Paramount logró su objetivo y tras semanas insistiendo, Warner Bros. se inclinó por su oferta mientras que Netflix decidió dar un paso al costado, cerrando toda posibilidad de adquirir los estudios y activos de streaming del gigante hollywoodense.

Según se dio a conocer, la firma dueña de MTV ofreció un aumento de US$30 a US$31 por acción, mientras la N roja presentó una oferta de US$27,75 por acción. Ante esto, Warner había informado que este último tenía cuatro días para igualar la cifra que presentó su rival, lo que no ocurrió.

A través de un comunicado, explicaron que “la transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

A raíz de cómo terminó la carrera, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, indicó que “Netflix es una gran compañía y durante todo este proceso Ted, Greg, Spence y todos allí han sido socios extraordinarios para nosotros. Les deseamos lo mejor en el futuro”.

“Una vez que nuestro Directorio vote para adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se creará un enorme valor para nuestros accionistas. Estamos entusiasmados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no podemos esperar para comenzar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo“, agregó el ejecutivo.

Pese a que perdieron la posibilidad de quedarse con Warner, Netflix aseguró que su modelo de negocios seguirá adelante y creciendo gracias a su programación en su servicio de streaming “de primera clase”.

“Este año invertiremos aproximadamente US$20.000 millones en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. Siguiendo nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones”, indicó la empresa.