El rol que juega Netflix en caso de que Warner Bros. decida abrirse a negociar con Paramount

Debido al acuerdo que ya firmaron, el gigante de streaming corre con ventaja a la hora de competir con su rival.

Warner Bros. Discovery se abrió a la posibilidad de negociar con Paramount Skydance, a pesar del acuerdo de compra que firmó con Netflix y que se dio a conocer hace unos meses.

Según informó Bloomberg, miembros de la junta directiva de la compañía dueña de HBO Max creen que la firma que posee MTV y CBS podría ofrecer un monto superior al que aceptaron por parte de la N roja.

De concretarse esto, sería la primera vez que consideran que la oferta de Paramount podría resultar en un mejor acuerdo o impulsar a Netflix a aumentar la suya.

La semana pasada, de hecho, la primera mejoró su apuesta ya que incorporó una tarifa de demora que significa un pago adicional por el retraso del cierre, y una comisión de rescisión (US$2.800 millones) para cubrir el coste de la indemnización que tendrían que pagarle a Netflix si el dueño de Warner Bros. Discovery decide no seguir adelante con el acuerdo de fusión.

En todo este proceso, Netflix juega un rol clave ante Warner Bros. Discovery en caso de que decida reabrir las negociaciones si es que llegase a interesarse en la oferta de Paramount.

De partida, en caso de que esto ocurra, primero deberán notificarla por el acuerdo de fusión que firmaron, además de tener el derecho de igualar cualquier propuesta superior.