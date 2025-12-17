Warner defiende su fusión con Netflix y por qué rechazó la oferta “hostil” de Paramount

La junta directiva votó y decidió de manera unánime rechazar la propuesta de Paramount que buscaba impedir el acuerdo con Netflix.

Warner por primera vez se refirió al anuncio de su fusión con Netflix y a la oferta “hostil” que presentó Paramount días después.

Fue a través de una carta a sus accionistas donde informaron que la junta directiva rechazo de manera unánime la propuesta de 108.000 millones de dólares que realizaron a los accionistas.

Según explicaron, la decisión fue porque “no beneficia a Warner Bros Discovery ni a sus accionistas, y no cumple con los criterios de una Propuesta Superior según los términos del acuerdo de fusión con Netflix, anunciado el 5 de diciembre”.

Junto con eso, concluyeron que su valor es “insuficiente” y acarrea “importantes riesgos y costes”.

Tras rechazar a Paramount, Warner defendió lo que será su fusión con Netflix, la que ha generado varias críticas en el mundo del entretenimiento, tomando en cuenta que una vez que se concrete, el gigante del streaming aumentará considerablemente su dominio en el mercado.

Para el estudio, aún así, la fusión cumple con las condiciones, “sin necesidad de financiación de capital y con sólidos compromisos de deuda”.

“El valor adicional de las acciones de Discovery Global y la oportunidad de participar en el potencial crecimiento futuro tras la separación de Discovery Global de WBD. Todo el consejo de administración confía en nuestra recomendación de que Netflix representa la mejor vía de creación de valor para los accionistas”, indicaron.

A eso, sumaron que “la fusión con Netflix cuenta con el respaldo total de una empresa cotizada en bolsa con una capitalización bursátil superior a US$400.000 millones“. Junto con eso, “otorga a los accionistas de WBD US$23,25 en efectivo, más US$4,50 en acciones ordinarias de Netflix”.