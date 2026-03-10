El enredo de los exgimnasios Pacific, ahora Upgrade: acusan cierre de sucursales y cambios de nombre

Hace unas dos semanas usuarios de distintas sucursales -como Independencia y Viña del Mar- comenzaron a reportar que sus sedes permanecían cerradas.

La historia de los gimnasios Pacific Fitness no ha sido fácil en los últimos años. El fundador de la cadena, Fritz Bartsch -fallecido en junio de 2021- creó el primer local en 1997, en calle Rancagua. Con el tiempo la empresa llegó a tener más de 100 sucursales en todo el país, algunas de ellas pioneras en operar 24 horas en Chile.

Pero la pandemia golpeó con fuerza su operación. Agobiado por las deudas, Bartsch exploró distintas fórmulas para mantener a flote la empresa, aunque ninguna prosperó. Tras su muerte, el destino de la cadena quedó en manos de sus hijos, pero el proceso tampoco fue sencillo.

Los herederos

Sus hijos mellizos, Cristhofer y Alexhander, heredaron el negocio, aunque por poco tiempo. Alexander murió en un accidente de tránsito en septiembre de 2021, pocos meses después que su padre. Un reportaje de Chilevisión, emitido en junio de 2022, también dio cuenta de un quiebre total en la familia por los bienes heredados. A ello se sumaron embargos de inmuebles, cobros por evasiones tributarias y una extensa lista de acreedores que exigían el pago de deudas.

En paralelo, se conocieron disputas con otros grupos de inversionistas a quienes se habrían subarrendado locales de la cadena, lo que también implicó acciones judiciales por desacuerdos entre los herederos de Bartsch y los nuevos administradores de los gimnasios.

Mientras la operación se dividía en varias manos, en mayo de 2025 la empresa comunicó masivamente un cambio de nombre: Pacific quedaba atrás y, en las mismas sucursales y bajo el mismo paraguas, nacía la cadena Upgrade.

“Actualmente Upgrade y Pacific operan bajo el mismo controlador, pero existe un proceso orgánico y en desarrollo para ir ordenando la operación”, señalaron entonces a los medios. En ese período la empresa continuó vendiendo planes -muchos de ellos anuales o multisede- y anunció algunas aperturas.

Aunque no está del todo claro quiénes son los dueños actuales, en LinkedIn hasta la semana pasada el usuario Salvatore Roberto Pucchinelli se describía como “Director & CEO” de gimnasios Upgrade.

La página web de Upgrade está vinculada a la sociedad Delta SpA, donde figura Pucchinelli como socio de David Pezo y Brian Díaz. La constitución de esa empresa data de 2023.

En documentos judiciales de 2016, demandas laborales ya relacionaban a Pucchinelli con representaciones legales de la cadena, en procesos donde también aparecía la familia Bartsch.

Cierre de locales y cambio de nombre

Sin embargo, hace unas dos semanas usuarios de distintas sucursales -como Independencia y Viña del Mar- comenzaron a reportar que sus sedes permanecían cerradas. En algunos casos, afirman que los recintos estaban sin luz ni agua, y también circularon correos sobre el retiro de equipamiento desde los gimnasios.

Los clientes reclaman además que algunas sedes habrían vuelto a cambiar de nombre, pasando de Upgrade a Upcore. En otros casos, aseguran que se ha ofrecido la devolución de dinero, aunque no existe una versión única sobre el proceso.

Varios de los afectados por el cierre de sucursales se están organizando para denunciar el cese de contratos sin previo aviso ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Lo que dice la cadena

“Estamos realizando ajustes en nuestra red de sucursales como parte de un proceso de optimización y fortalecimiento de Gimnasios Upgrade. Si tu sucursal se encuentra cerrada, puedes seguir entrenando en cualquiera de nuestras sedes operativas dentro de la red Upgrade”, señaló la cadena en redes sociales, donde la publicación no permite comentarios.

La empresa detalló que se mantienen operativas las sedes de Concepción 1 (Chacabuco), Consistorial (Antupirén), El Bosque, El Llano, La Calera, Los Andes, Maipú 1 (M. Rodríguez), Manquehue, Mapocho, Morandé, Ñuble, Paseo Quilín, Peñalolén (Los Presidentes), Portugal, Quilpué (Alhelí), San Pablo y La Serena.

De acuerdo con el listado original de sedes de Upgrade, en tanto, no estarían operando locales como Temuco, Recreo (Viña del Mar), Ovalle, Independencia y Ñuñoa, entre otros que sí aparecen en el contrato tipo disponible en su sitio web.

En redes sociales los reclamos continúan: “Hace tres meses está cerrado Mirador y pagué el año”, “Quilpué lleva 12 días sin luz”, “En Talca cambió de Upgrade a Upcore”, son parte de los comentarios de usuarios.

En el caso de Upcore, la cadena indica que la sucursal de La Reina -originalmente de Upgrade- está bajo su administración, al igual que las sedes de Agustinas, San Bernardo, Curicó y Talca.

EL DÍNAMO intentó comunicarse con la cadena, sin éxito.