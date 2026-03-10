Quién es Alfredo Echavarría, el nuevo vicepresidente de la CPC en reemplazo de Daniel Mas

Su llegada a dicho puesto ocurre luego de que el Comité Ejecutivo del gremio aprobara por unanimidad la propuesta.

Cuando se anunció el gabinete de José Antonio Kast una de las sorpresas fue el arribo del vicepresidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), Daniel Mas, como biministro de Economía y Minería.

Con su llegada al nuevo gobierno, el gremio quedó sin el cargo que secunda a su presidenta, Susana Jiménez. Sin embargo, en esta jornada, finalmente, se confirmó que será la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) quien ubicará a su representante en dicho rol.

Se trata de Alfredo Echavarría Figueroa (70), presidente de la CChC, quien asume como vicepresidente de la CPC, luego de que el Comité Ejecutivo del gremio aprobara por unanimidad la propuesta de Susana Jiménez.

Echavarría es ingeniero civil de la Universidad de Chile, director de Desarrollos Constructivos Axis y director de ILC. Cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción y más de 30 años de participación gremial, particularmente en la CChC.

A lo largo de su trayectoria también ha integrado el Consejo Nacional del gremio y ha liderado diversas comisiones vinculadas al desarrollo sustentable, la eficiencia energética y la infraestructura.