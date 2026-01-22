Cámara Minera cuestiona no contar con cartera especializada tras designación de Daniel Mas como biministro

El gremio recordó que antes de que Kast nombrara a su gabinete se le pidió que la cartera de Minería no fuera encabezada por un biministro o triministro.

La Cámara Minera de Chile lamentó no contar con una cartera especializada, al comentar la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de nombrar a Daniel Mas Valdés como biministro de Economía y Minería.

De acuerdo con lo manifestado por el gremio, lo resuelto por el mandatario que llegará a La Moneda el 11 de marzo le resta relevancia al sector. Además, cuestionó que la cartera no sea liderada por un profesional que tenga trayectoria en el campo minero.

“Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía“, indicó al respecto el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera.

Cámara Minera dice que colaborará con el biministro Daniel Mas

Además, el dirigente gremial recordó que antes de que Kast nombrara a su gabinete se le pidió que la cartera de Minería no fuera encabezada por un biministro o triministro, “lo que no se tomó en cuenta”.

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país, siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría“, aseveró Viera.

A continuación, el presidente de la Cámara Minera de Chile añadió que “no cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo. El tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad y, además, atraer inversionistas para el sector”.

Pese a las críticas manifestadas por la decisión del presidente electo, desde la Cámara Minera de Chile expresaron su disposición a colaborar con el ministro Mas “para impulsar el desarrollo sostenible, para revisar las dificultades que enfrenta el sector y los requerimientos que tiene para estar a la altura de lo que el mundo está requiriendo“.

Cabe recordar que la designación de Santiago Montt, CEO de Los Andes Cooper, se cayó luego que la propia empresa y el ejecutivo lanzaran sendas declaraciones dando a conocer su salto al gabinete, antes que el presidente electo hiciera la presentación oficial de sus ministros, lo que finalmente hizo que se desistiera de su nombramiento.