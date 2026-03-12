Las condiciones que incorpora el crédito por $7.000 millones para TVN que autorizó Boric antes de dejar La Moneda

El documento fue visado también el ex ministro y la ex subsecretaria de Hacienda, Nicolás Grau y Heidi Berner, respectivamente.

El mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó el decreto a través del cual el ahora ex presidente, Gabriel Boric, autorizó a Televisión Nacional de Chile (TVN) a endeudarse con un crédito por más de 7 mil millones de pesos con garantía estatal.

Por su parte, en la sesión ordinaria 723, de 2025, el directorio del canal público aprobó por unanimidad autorizar a la administración para adquirir el préstamo.

El texto firmado por el ex jefe de Estado se dio a conocer en coincidencia con el cambio de mando y los cuestionamientos de las nuevas autoridades por el déficit fiscal.

Las condiciones de crédito para TVN que autorizó Boric

El decreto que firmó el ex presidente Gabriel Boric facultó a TVN para que pacte un préstamo con el Banco BICE por un monto de hasta UF 176.600, con el propósito de asegurar el financiamiento de capital de trabajo e inversiones durante 2026.

El documento, que visaron también el ex ministro y la ex subsecretaria de Hacienda, Nicolás Grau y Heidi Berner, respectivamente, establece un plazo de diez años para la amortización de la deuda.

A la vez, el decreto que firmó el ex mandatario determina que la garantía final del préstamo es la propia República de Chile.