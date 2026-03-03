TVN emitirá teleserie con Paty Maldonado y Alfredo Castro como protagonistas

La teleserie tiene entre sus protagonistas a Alfredo Castro, Paty Maldonado y Luis Jara, además de un elenco con Claudio Arredondo, Roxana Campos, Silvia Piñeiro, Tomás Vidiella y Mireya Véliz.

AGENCIA UNO

TVN dio a conocer la nueva programación de su señal del recuerdo, TVN3, combinando entretención, memoria audiovisual y contenidos culturales que marcaron a distintas generaciones, destacando la aparición de Paty Maldonado en pantalla.

La cantante es una de las protagonistas de De Cara al Mañana (1982), producción pionera que abordó por primera vez en la televisión chilena la vida y problemáticas de estudiantes secundarios, siguiendo las historias del Cuarto Medio C del Liceo Barros Borgoño.

La producción podrá verse en su horario de estreno a las 20:00 horas del domingo 9 de marzo, con una repetición a las 15:00 horas.

Escrita por María Elena Gertner y dirigida por Eduardo Ravani, la trama incluía una pareja compuesta por Alfredo Castro quien interpretó a Claudio Castañeda quien tenía una relación oculta con el rol de Patricia Maldonado que interpretaba a Marcela Rivera. El gran conflicto es que ella era la mujer del padre de Claudio, Pedro Castañeda, papel al que daba vida el actor Sergio Aguirre.