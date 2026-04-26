“Se está quedando corto”: Orrego critica el accionar del Gobierno en materia de seguridad

“He venido hablando hace años de una pandemia de homicidios, pero no veo ese plan de emergencia. Peor: veo el intento de recortar programas que apuntan en esa dirección”, manifestó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó este domingo el accionar del Gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y afirmó que siente que el Ejecutivo “se está quedando corto en lo que dijo que iba a ser su primera prioridad“.

“En las últimas dos semanas hemos tenido 35 homicidios, dos secuestros, uno de los cuales no ha sido todavía clarificado por parte de la PDI”, planteó la autoridad regional en la entrevista que le concedió a TVN.

En esa línea, añadió que “hemos tenido turbazos en los principales malls de Santiago, y frente a esto, yo no veo el plan de emergencia“.

Qué dijo Orrego sobre el tema de la seguridad

Al ahondar en el tema, el gobernador Orrego planteó que “si uno de verdad quería tener un gobierno de emergencia, lo primero que uno esperaba era el plan de emergencia para la seguridad, que yo creo que, de verdad, es un problema que tenemos como país”.

“He venido hablando hace años de una pandemia de homicidios, pero no veo ese plan de emergencia. Peor: veo el intento de recortar programas que apuntan en esa dirección”, apuntó.

Además, Claudio Orrego manifestó que “le hemos pedido al gobierno, tanto al ministro del Interior como también a la ministra de Seguridad, que le pongan urgencia al proyecto de ley que incorpora los gobiernos regionales“.

“Le hemos dicho al gobierno que no le sobran manos, le faltan manos. Convóquenos a los 16 gobernadores a través de ponerle la urgencia a este proyecto de ley“, puntualizó.

“Seamos justos, uno no evalúa a un gobierno por un mes, pero sí se dijo que esta era la primera prioridad. Uno esperaría, como ciudadano y como autoridad, que si esta es la primera prioridad en el primer mes de gobierno, hubiese algo nuevo que hacer; yo al menos eso no lo he visto“, concluyó sobre el tema.

El gobernador cuestionó el “estilo Kast”

Además, durante su participación en el programa Estado Nacional, la autoridad regional se refirió a los dichos del presidente José Antonio Kast respecto de que tras el gobierno de Gabriel Boric “no hay cifras donde puedan decir que lo hicieron bien“.

“Hoy día en el mundo hay distintos estilos de gobernar. Uno mira a nivel internacional a lo Trump, a lo Milei, que son duros, que descalifican y que desunen. Y justo estos días estuvimos celebrando los 10 años de la partida de Patricio Aylwin, que era un estilo muy distinto, un hombre que convocaba”, recalcó.

Expresó que “el presidente Kast tiene que decidir qué modelo quiere seguir, porque al principio habló mucho de unidad, de la importancia de dejar atrás las diferencias, pero el discurso de ayer va más en el tono de la descalificación, de la división“.

“Creo que eso no le conviene a Chile porque tenemos problemas muy profundos y requerimos una autoridad máxima que convoque y que una, y no que nos divida“, cerró.