VIDEO – Julio César Rodríguez reconoce cuál sería su próximo objetivo ideal en TV: “Me encantaría hacer TVN”

El animador abordó su futuro en la pantalla chica, confirmando que no tiene ninguna oferta actualmente.

Julio César Rodríguez volvió a referirse a lo que fue su decisión de renunciar a Chilevisión y, en esta oportunidad, dejó en claro que no tiene ofertas para llegar a un canal en el futuro próximo, aunque no ocultó las ganas de asumir un cargo ejecutivo en TVN.

Fue a través de su canal de YouTube llamado Yuly donde el animador aseguró que, a pesar de la noticia, ha recibido mucho cariño por parte de la gente.

Respecto a su futuro, pero en particular a los rumores que lo sitúan como el nuevo rostro de Mega, confirmó que “no tengo nada con ningún canal de televisión. Espero que me llamen”.

Ahí, Julio César Rodríguez aseguró que “haría TVN encantando. Si tú me preguntas qué haría, haría TVN encantado. No más que uno o más que otro, si tú me dices qué es desafiante, con los pocos recursos que tiene TVN es desafiante hacer un canal así“.

De momento, el comunicador confirmó que su objetivo es enfocarse más, precisamente, en Yuly, el cual dejó de lado por su rol de ejecutivo en Chilevisión, el cual ejercerá -por el momento- hasta el próximo 13 de abril, día en que concretará su salida de la ex Machasa.