Camilo Escalona revela que padece cáncer: “Este es el mayor desafío que he enfrentado”

El histórico dirigente del Partido Socialista confirmó que lleva meses en tratamiento oncológico tras un diagnóstico de cáncer a la próstata en 2024. Una fractura vertebral agravó su cuadro y lo obligó a alejarse de la primera línea política, aunque asegura que su vocación permanece intacta.

Camilo Escalona (70), secretario general del Partido Socialista, reveló padecer un cáncer a la próstata diagnosticado en 2024.

El histórico dirigente socialista, en entrevista con La Tercera, contó que lleva meses sometido a un exigente tratamiento médico que lo alejó de la actividad pública.

“Soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal. Ahora bien, muchos compañeros socialistas, de la izquierda y amigos míos me han preguntado por qué no he estado en la palestra pública en el curso de los últimos meses, y ello me obliga a informar que, efectivamente, tengo una dolencia catastrófica”, señaló Escalona.

De acuerdo al relato del exdiputado, exsenador y múltiples veces presidente del PS, el cuadro se complicó a mediados del año pasado, cuando en pleno tratamiento de radioterapia sufrió la fractura de una vértebra. “Fue muy doloroso. Me cambió el estado estructural de mi condición física. Me tuve que someter a una operación muy delicada. Me instalaron unas barras de titanio para que me pudieran sujetar la vértebra y pudiera sentarme, porque no podía hacerlo”, relató.

Pese a ello, Escalona aseguró que no ha dejado de participar en las reuniones de la mesa directiva del PS —de forma virtual— ni de escribir sus columnas semanales.

En ese sentido, Escalona aseguró que la enfermedad que atraviesa es uno de los grandes desafíos de su vida.

“Tengo tres grandes batallas. El Golpe del 73, cuando tenía 18 años. Mi regreso clandestino a Chile en 1982, cuando puse en riesgo mi vida. Y ahora, claro, en lo estrictamente personal, sin lugar a dudas, este es el mayor desafío que he enfrentado”, comentó.

Escalona llama a la unidad opositora y califica la reforma tributaria de Kast como una “contrarreforma”

En lo político, el dirigente socialista fue enfático en llamar a la izquierda y la centroizquierda a actuar de forma unida frente al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

En ese sentido, Escalona descartó la lógica de dos bloques separados —el Socialismo Democrático por un lado, y el Frente Amplio con el PC por otro— y advirtió que las disputas internas solo generan peleas estériles sobre liderazgos y candidaturas.

Respecto a la ley de Reconstrucción del Gobierno de Kast, el secretario general del PS cuestionó que la administración “se casó demasiado rápido con el 1% más rico de la población” y que los más de 4.400 millones de dólares involucrados en la reforma tributaria podrían generar “un forado fiscal del que no nos recuperemos durante 20 o 30 años”.