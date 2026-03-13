El mensaje del biministro de Economía a la industria minera: “Queremos facilitarles la inversión”

Consultado sobre si se continuará con la Estrategia Nacional del Litio, impulsada en el gobierno de Gabriel Boric, el secretario de Estado puntualizó que “lo estamos estudiando”.

Daniel Mas, biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, se reunió con representantes de la pequeña, mediana y gran minería en la Región de Antofagasta, a quienes detalló las acciones que llevará a cabo para acelerar la entrega de permisos en el sector.

Mas dejó en claro a los presentes que “queremos que Chile vuelve a ser una potencia minera a nivel mundial”, apuntando que “lo que queremos decirle a los inversionistas es que queremos facilitarles la inversión. Sabemos que los permisos se fueron complicando el último tiempo, por eso estamos implementando la ley marco de autorizaciones sectoriales para acortar esos plazos y así poder hacer que esas inversiones lleguen en muchos menos años”.

En cuanto a aspectos de tramitación de permisos, el biministro Mas comentó estar “trabajando para convertir 90 permisos en autorizaciones firmadas yo diría, en los próximos seis meses, y en una segunda etapa, agregar otras 100 autorizaciones firmadas para completar alrededor de 200, que es la mitad de los trámites que se tienen que hacer sectorialmente cualquiera de estos proyectos”.

Consultado sobre si se continuará con la Estrategia Nacional del Litio, impulsada en el gobierno de Gabriel Boric, el secretario de Estado puntualizó que “lo estamos estudiando”.

“Lo que nos interesa es que en cuanto a la minería en general y el litio en particular, logremos que las compañías puedan tener certezas y hacer sus inversiones con tranquilidad y puedan tener producción en el corto plazo. Vamos a mirar para que esa estrategia sea coincidente con los objetivos que buscamos”, cerró.