Partido Comunista acusa a Ley de Reconstrucción de Kast de ser una “contrarreforma tributaria”

“Si ellos quieren bajar el impuesto a las grandes empresas, que lo digan en forma transparente, pero que no engañen al país diciéndole que esto es un plan de reconstrucción”, declaró Daniel Núñez.

AGENCIA UNO

El senador Daniel Núñez (PC) aseveró que el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast es una “contrarreforma tributaria” que tiene como objetivo “desmontar todo el andamiaje tributario que se ha hecho en Chile” desde los gobiernos de la Concertación.

El legislador indicó a radio Cooperativa que el anuncio del mandatario es un “acto de deshonestidad intelectual y un engaño, pues están diciéndole al país que se requieren más recursos para financiar la reconstrucción de los incendios (…), pero, al mismo tiempo, hacen todo lo contrario”.

El senador PC puntualizó que “ellos presentan un paquete de medidas con la rebaja del impuesto a la primera categoría, la reintegración del sistema tributario y la rebaja al impuesto a las herencias, que disminuye los ingresos fiscales aproximadamente en 2.800 millones de dólares al año”.

“Lo que nos anunciaron en forma encubierta es que el presidente Kast está haciendo una contrarreforma tributaria (…). Nos están diciendo que van a desfinanciar el Estado de manera estructural y, además, todas estas medidas benefician al 1% más rico de la población”, denunció Daniel Núñez.

En esta línea, planteó que “si nos están diciendo que esto es el plan de reconstrucción, entonces nos están mintiendo. Si van a hacerlo y el problema es que hay que allegar mayores recursos al Estado, perfecto, que tomen las medidas. Y si ellos quieren bajar el impuesto a las grandes empresas, que lo digan en forma transparente, pero que no engañen al país diciéndole que esto es un plan de reconstrucción”.