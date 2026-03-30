Comité de Ministros aprueba proyectos de energía renovable y destraba más de USD 1.000 millones de inversión

Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente, declaró que “empezamos a dar cumplimiento al instructivo presidencial que nos mandata a resolver la serie de reclamaciones que están pendientes”.

La primera sesión del Comité de Ministros bajo el Gobierno de José Antonio Kast confirmó la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de 3 iniciativas de energía renovable, las que suman una inversión de más de USD 1.000 millones.

La instancia aprobó el proyecto de Energía Renovable No Convencional (ERNC) Tarapacá, para la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica. El monto de inversión asociado es de USD 200 millones y se ubicará en las comunas de Pozo Almonte y María Elena, Región de Tarapacá y de Antofagasta, respectivamente.

A esto se sumó el Parque Eólico Rinconada, por USD 365 millones, para operar una central de generación de energía solar y eólica despachada al Sistema Eléctrico Nacional mediante una Línea de Transmisión Eléctrica en las comunas de Laja y Los Ángeles, Región del Biobío.

Finalmente se revisó el Parque Eólico Los Coihues que se ubicará en El Carmen, Pemuco y San Ignacio en Ñuble por USD 470 millones.

Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente, expresó tras la instancia que “es un hito la realización de este Comité, no solo porque es el primero de la administración del presidente Kast, sino que también porque empezamos a dar cumplimiento al instructivo presidencial que nos mandata a resolver la serie de reclamaciones que están pendientes. Esto implica una nueva lógica de trabajo: tendremos, al menos, una sesión mensual, dándole agilidad y diligencia al procedimiento de evaluación ambiental”.