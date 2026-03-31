De la salida de la directora de SernamEG hasta la violencia escolar: las declaraciones del presidente Kast en su primera entrevista con ARCHI

Desde que asumió el pasado 11 de marzo, el mandatario protagonizó su primera entrevista con las radios en La Moneda, donde abordó diversos temas de actualidad, entre ellos el bencinazo, el indulto presidencial y la inmigración ilegal.

El presidente José Antonio Kast justificó este martes la decisión de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, de solicitar la renuncia de la ex directora nacional de SernamEG, Priscilla Carrasco, en medio del tratamiento que sigue por un cáncer.

El mandatario abordó el tema durante la entrevista que mantuvo con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde indicó que, si bien “hay una situación humana, compleja, (…) tenemos un deber que la gestión esté bien hecha“.

“En este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante de la SernamEG”, argumentó.

Recorte de gastos en los ministerios

Además, el jefe de Estado confirmó que el recorte del 3% en el gasto fiscal se aplicará en casi todos los ministerios, y el Gobierno definirá caso a caso dónde se concreta la reducción.

El gobierno “está viendo que todos realicen el ejercicio del recorte y una vez se tenga eso claro, cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no“.

“No es malo plantearles a los ministerios que hagan el ejercicio, en el sentido de ver qué se puede recortar sin afectar su trabajo”, indicó.

Salida de la jefa de la PDI

A la vez, reiteró su apoyo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a quien se indicó como la persona que habría ordenado la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

En esa línea, sostuvo que se trató de una decisión que adoptó el director de la policía civil, Eduardo Cerna.

“El director general de la PDI le solicitó la renuncia y nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”, manifestó.

Violencia escolar

Kast calificó también como gravísimos los hechos ocurridos en diversos colegios por casos de violencia escolar, recalcó que “es importante que las acciones tengan consecuencias”, y llamó a los padres a ser parte de la solución al firmar el reglamento de convivencia escolar.

Inmigración ilegal

En cuanto a las medidas contra la inmigración, reconoció que por ahora no se ha concretado la expulsión de ningún migrante irregular. “Estamos estudiando cómo hacerlo por tierra y vía aérea”, planteó.

“Hasta ahora los datos informales indican que el flujo migratorio saliendo del país es mayor que el ingreso“, indicó, y recalcó que “la expulsión de 43 mil que tienen orden de expulsión dependerá del trabajo que estamos desarrollando”.

Respecto de quién pagará las expulsiones, planteó que “en algunos casos será con recursos públicos que vamos a recuperar, porque se retendrán sus bienes y vamos a mejorar la venta de esos artículos”.

Estado de excepción en el sur

En cuanto al estado de excepción en el sur, dijo que “vamos a realizar modificaciones para implementar cambios en algunos lugares específicos”, y aseveró que la situación “requiere más inteligencia que fuerza“.

Kast y las manifestaciones en su contra

Al abordar las manifestaciones en su contra, indicó que “es evidente que hay algunos sectores que como que hubiesen estado hibernando y ahora despertaron”.

“No tenemos problemas con las manifestaciones, tenemos problemas con la destrucción, con la violencia irracional, y esa es la que vamos a combatir“, recalcó.

Medidas paliativas tras el bencinazo

Sobre si le preocupa que el bencinazo haya afectado su popularidad, lo descartó de plano y aseveró que “cuando las personas vean que hablamos con la verdad, que hemos anticipado las decisiones que hoy siguen otros países, van a apoyar las medidas”.

“Hemos tomado medidas paliativas para las personas más vulnerables: pasajes del transporte público”, apuntó sobre el mismo tema, y dijo que en caso de que el precio del petróleo continúe al alza, “vamos a actuar con responsabilidad. Cada vez que tengamos que tomar una decisión difícil, claramente va a ir asociada a medidas paliativas“, manifestó.

Además, el presidente José Antonio Kast señaló que “lo que estamos ahorrando hoy en día nos servirá para ir en ayuda de la clase media”.

“Estado en quiebra”

En la oportunidad, le bajó el perfil a que se haya hablado de un “Estado en quiebra” y aseveró que “la gente se quedó en el concepto, que es de uso coloquial, inadecuado. Se reconoce un error, se corrige y se trabaja para no repetirlo“.

Apoyó las medidas adoptadas por Poduje

Apoyó además la decisión del ministro Iván Poduje de suspender la expropiación de la Colonia Dignidad y paralizar los trabajos en la ciclovía de la Alameda porque “está priorizando los temas sociales”.

Candidatura de Bachelet a la ONU

Kast dijo que le parecía bien que Bachelet siga con su postulación en la ONU, pero insistió que Chile no apoyará su candidatura, y dejó en la incógnita si votará o no por ella en la sesión en la que se elegirá a la nueva mayor autoridad de la entidad.

Indulto presidencial

Confirmó que utilizará el indulto presidencial, pero también que implementará un cambio a la figura, en la línea de lo que planteó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

“Hay situaciones que se deben revisar y analizar. Es una facultad establecida en la Constitución. Estamos estudiando todos los casos que han solicitado el indulto. Vamos a tomar una decisión lo antes que podamos y de manera particular”, explicó.