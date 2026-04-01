Canales de TV privada mejoran resultados: Luksic reduce pérdidas de Canal 13 en 76%

Chilevisión, en tanto, disminuyó su merma en 36%, informando pérdidas por poco más de $ 4 mil millones en 2025.

AGENCIA UNO

Los canales de televisión respiran algo más aliviados tras conocerse los resultados de 2025. De acuerdo con los reportes entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al 31 de diciembre del año pasado, las señales privadas siguen perdiendo dinero, pero en menor medida.

En el caso de la señal controlada por la familia Luksic, Canal 13, ésta redujo de manera drástica sus pérdidas. Si en 2024 la televisora registró números rojos por $2.985 millones, al cierre de 2025 la merma alcanzó los $729 millones, lo que implica una disminución de 76%.

El canal informó que sus ingresos publicitarios aumentaron 4,4% el año pasado, hasta los $62.569 millones. Este incremento se explica principalmente por la venta de auspicios en bloques de alta audiencia y por el crecimiento de las ventas en plataformas digitales.

“La disminución de la pérdida se explica principalmente por el aumento en la venta y la disminución de los costos de venta, compensado parcialmente por el aumento de los gastos de administración y de los costos financieros”, añadieron en su reporte financiero.

Cabe recordar que la señal privada realizó una serie de ajustes la semana pasada, que incluyeron la salida de varios periodistas del Área de Prensa. La cifra histórica de pérdidas de Canal 13 supera los $50 mil millones.

Chilevisión pierde menos

En pleno cambio de propiedad y tras la salida de uno de sus rostros y ejecutivos ancla, Julio César Rodríguez, Chilevisión -hoy en manos de Vytal Group- redujo sus pérdidas desde un resultado negativo de $6.916 millones al 31 de diciembre de 2024 a $4.403 millones en igual periodo de 2025.

“Al cierre de diciembre de 2025, la sociedad registra una pérdida en sus operaciones de M$4.403.707. Esto se explica principalmente por menores ingresos operacionales, debido a una tendencia a la baja del mercado publicitario en televisión abierta y a un menor desempeño de audiencia, así como por el aumento del gasto de administración, asociado al pago de bonos por negociación sindical”, dijo el canal a la CMF.

Con todo los canales de televisión respiran algo mas aliviados. A lo resultados se suma la señal estatal TVN que reportó una disminución de 16% en sus pérdidas en 2025