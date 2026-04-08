Llegó la hora de Maratué: Comité de Ministros zanjará el futuro del megaproyecto inmobiliario de Puchuncaví

El proyecto contempla una inversión de US$ 2.500 millones y la construcción de más de 14 mil casas en un transcurso de 45 años.

El próximo lunes 13 de abril a las 16:00 horas se llevará a cabo la segunda sesión del Comité de Ministros bajo la administración de José Antonio Kast, cuya instancia encabeza la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y buscará definir el futuro del megaproyecto inmobiliario Maratué, de Puchuncaví.

La cita en la que también participarán los titulares de las carteras de Economía, Minería, Salud, Agricultura y Energía, tiene dos proyectos en tabla, donde se revisarán las reclamaciones que tienen en su contra.

El primero de ellos tiene que ver con las modificaciones a la Línea 7 del Metro de Santiago, centrada particularmente en las obras de acceso a la Estación Baquedano. Esta iniciativa contempla una inversión de US$18 millones y llega a esta instancia tras la presentación de un recurso de reclamación por participación ciudadana (PAC) en la Región Metropolitana.

Maratué está en tabla del Comité de Ministros

Junto con ello, el Comité de Ministros zanjará la controversia sobre el proyecto habitacional Maratué de Puchuncaví, el cual contempla una inversión de US$2.500 millones.

La iniciativa impulsada por la Inmobiliario El Refugio cuenta con dos reclamaciones, situación por la cual el máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deberá decidir si el desarrollo habitacional cumple con la normativa vigente y las garantías ambientales para que se pueda ejecutar.

Esta es la cuarta oportunidad en que el Comité de Ministros pone en tabla la votación de las reclamaciones en contra de la Resolución de Calificación Ambiental favorable del proyecto, que contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años. Lo anterior, debido a que en las tres veces anteriores (bajo el Gobierno de Boric) se decidió postergar su votación para recopilar más antecedentes.

Esta será la segunda sesión del Comité de Ministros bajo la administración del presidente Kast, luego de que en el primero se lograran destrabar proyectos por cerca de US$ 1.000 millones de inversión. Esto, considerando el plan del Gobierno para agilizar los procesos y resolver en plazos acotados los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).