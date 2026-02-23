Mercado automotriz 2025: cuatro de cada diez autos vendidos en Chile fueron Made in China

En cuanto al volumen de ventas, los autos de marcas chinas comercializaron más de 100 mil vehículos en nuestro país durante el año pasado.

El impacto de las marcas de origen asiático en el mercado automotriz chileno crece cada año y, de acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional Automotriz (Anac), aquellas que se designan como “Made in China”, independiente de la marca, alcanzaron a un 41% en 2025.

De esta forma, el gigante asiático está compitiendo a la par con exportadores de vehículos de la talla de Japón y Corea del Sur.

En el caso puntual del volumen de ventas, los autos de marcas chinas comercializaron más de 100 mil vehículos en nuestro país durante el año pasado.

Más atrás se encontraron los vehículos fabricados en Japón, con alrededor de 81 mil unidades, seguidos de los coreanos, con unas 43 mil.

Qué explica el aumento en las ventas de los autos Made in China

De acuerdo con lo detallado por la Anac, la marca más vendida en el país en 2025 fue Toyota, seguida por Hyundai y Kia. A continuación se encuentran Chevrolet y Ford, mientras que GWM, la primera marca china, se ubica en el sexto lugar. Más atrás aparecen Changan, Peugeot y Mitsubishi.

Según le dijo al Diario Financiero el gerente de operaciones de la Anac, Daniel Nunes, más que evidenciarse un reemplazo de marcas más clásicas por modelos chinos, lo que se observa en el mercado nacional es “una redistribución del mercado en un contexto de mayor competencia y de integración global de la industria“.

Añadió que a lo anterior se suma un profundo cambio sobre la percepción en torno a la etiqueta “Made in China”.