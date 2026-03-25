¿Qué pasará tras el “bencinazo”?: la venta de autos eléctricos en Chile que no logra despegar

“A nivel del mercado chileno de vehículos livianos y medianos, la combustión tradicional aún explica el 87,4% de las ventas, mientras que las nuevas energías alcanzan una penetración de 12,6%”, señala la Anac.

Los autos eléctricos e híbridos -así como otros medios de transporte que permiten generar ahorros en combustible y dar un respiro al bolsillo en medio del alza de las bencinas– han comenzado a ganar protagonismo. Pero, ¿qué tanto interés tienen los consumidores chilenos en estos vehículos?

Las últimas cifras reportadas para febrero muestran que la venta sigue siendo marginal. En total se comercializaron 22.318 vehículos, de los cuales solo 6.017 correspondieron a unidades de cero y bajas emisiones, como se clasifica este segmento.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), el crecimiento respecto de febrero de 2025 fue de 60%. Sin embargo, “Chile aún se encuentra en una etapa de adopción temprana de electromovilidad, con una participación de todas las tecnologías sumadas que no alcanza el 15% del mercado total”.

En efecto, los vehículos más vendidos en el país siguen siendo camionetas y SUV, que presentan un mayor consumo de combustible. Por categorías, los electrificados no enchufables -como microhíbridos e híbridos convencionales- registraron 2.219 unidades matriculadas en febrero y 4.379 en lo que va del año.

Los microhíbridos consolidaron su posición como la categoría más vendida del mes dentro de las nuevas energías, representando el 46% del total del segmento, impulsados por una amplia oferta. Se trata de vehículos que incorporan asistencia eléctrica en la conducción, aunque solo por períodos breves.

Por su parte, los autos enchufables acumularon 1.638 unidades a febrero de 2026. Si bien muestran un crecimiento superior al 150%, su participación en el mercado sigue siendo marginal.

“A nivel del mercado chileno de vehículos livianos y medianos, la combustión tradicional aún explica el 87,4% de las ventas, mientras que las nuevas energías alcanzan una penetración de 12,6%”, señala la Anac.

Camiones y buses: baja presencia

En el segmento del transporte pesado, la presencia de vehículos electrificados es aún más acotada. Mientras los camioneros han mantenido una postura relativamente moderada frente al aumento del diésel -que es de $580 por litro-, el parque de camiones eléctricos en Chile es prácticamente inexistente.

En el mercado de buses electrificados se comercializaron 57 unidades en febrero de 2026, alcanzando un total de 160 vehículos, principalmente asociados a la renovación de flotas del sistema de transporte público RED en Santiago y algunas regiones.

En cuanto a los camiones electrificados, se vendieron 10 unidades en febrero, con un total acumulado de 15 en lo que va del año. “Este segmento se encuentra aún en una etapa temprana de adopción, pero con señales de mayor interés por parte de flotas que buscan reducir emisiones y costos operacionales en el mediano plazo”, indican desde la industria.

El mercado se distribuye entre camiones livianos, medianos y pesados: dos livianos, tres medianos y 10 pesados en el acumulado a febrero.

¿Beneficios tributarios?

En materia de incentivos, existen algunos beneficios para la compra de vehículos de baja emisión, aunque siguen siendo limitados. Los vehículos enchufables pagan solo el 25% del permiso de circulación hasta el 31 de enero de 2027, mientras que los híbridos no enchufables deben pagar el total.

Los autos eléctricos, además, están exentos del impuesto verde, aunque siguen afectos al régimen general de IVA.