Gimnasios Energy pelea por su continuidad y sigue buscando un nuevo socio

Aunque BCI solicitó su liquidación por supuestos incumplimientos del acuerdo de reorganización, la cadena de gimnasios busca un inversionista que le inyecte capital y le permita cumplir sus compromisos.

Con 30 años de trayectoria, la cadena de gimnasios Energy cuenta con 29 sedes a lo largo del país. Fue fundada en 1996 por Alex Wiesner y, en 2014, adquirida por Victoria Capital Partners junto a otros inversionistas. Pese a ese cambio en la propiedad, el empresario ha mantenido participación accionaria y un rol activo en la gestión.

Hoy, Wiesner lidera una compleja negociación judicial con los acreedores de la compañía. El proceso se tensionó luego de que, en 2024, se iniciara una reorganización que, pese a alcanzar un acuerdo, enfrenta nuevos obstáculos tras los cuestionamientos del banco BCI. La entidad sostiene que el Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) habría incumplido ciertas condiciones.

Ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, los abogados del banco -controlado por la familia Yarur y acreedor por $734 millones- argumentaron que la firma no cumplió compromisos vinculados al pago de obligaciones laborales e intereses con la Tesorería General de la República, entre otros puntos.

Será el tribunal el encargado de resolver la solicitud, en un escenario en que Wiesner busca sostener la viabilidad del negocio. El empresario ha ganado visibilidad en los últimos meses, luego de conocerse su rol como entrenador del presidente de la República, José Antonio Kast.

Wiesner también es autor del libro “Hasta 100 bien” y del programa del mismo nombre que busca un estilo de vida saludable.

Continuidad operacional

El sector de los gimnasios fue uno de los más golpeados tras la pandemia, y Energy no estuvo al margen. Aunque el plan de reorganización mostraba avances, la acción del banco complejiza el panorama. Frente a esto, su fundador salió a descartar un eventual cierre.

“Es fundamental precisar que esta es una solicitud de un acreedor en medio de un proceso judicial en curso, y no constituye, en ningún caso, una liquidación ni una quiebra decretada de la compañía”, afirmó.

El empresario añadió que, según la legislación chilena vigente, corresponde al tribunal analizar los antecedentes, escuchar a las partes y determinar si la petición procede.

“En este contexto, la situación es reversible, especialmente considerando que la compañía mantiene instancias activas de diálogo y negociación con sus acreedores. Además, algunos de los incumplimientos señalados por el banco ya han sido subsanados, como el pago de deudas previsionales”, sostuvo.

Wiesner aseguró además que “Energy continúa operando con total normalidad en todos sus clubes, manteniendo sus servicios, colaboradores y la atención a sus socios”.

Búsqueda de socio

En paralelo, y ante la necesidad de capital, la empresa solicitó modificaciones al proceso concursal con el objetivo de facilitar el ingreso de un nuevo socio. La propuesta fue aprobada sin inconvenientes, aunque no se han dado a conocer posibles interesados.

Por ahora, la firma mantiene negociaciones activas para atraer inversionistas que respalden su operación. “Estamos trabajando para alcanzar acuerdos que otorguen estabilidad y permitan cumplir con nuestros compromisos dentro del marco legal vigente”, concluyó Wiesner.