Gimnasios Energy negocia ingreso de nuevo socio y pide visto bueno a sus acreedores

Sus abogados solicitaron al tribunal una modificación del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ), con el fin de obtener la venia de los acreedores para permitir el ingreso de nuevo capital.

En diciembre de 2024, la cadena de gimnasios Energy se acogió a un proceso de reorganización judicial voluntaria, con el objetivo de evitar la quiebra y ordenar el pago de sus deudas. Tras varios meses de negociaciones, en junio del año pasado los acreedores aprobaron el plan presentado.

La pandemia y el estallido social golpearon con fuerza a la empresa, obligándola a reestructurar pasivos que superaban los $10 mil millones. Luego de la aprobación del acuerdo, su fundador, el empresario Álex Wiesner, señaló públicamente que se iniciaba una nueva etapa para la cadena y que no concebía el futuro de Energy sin la incorporación de un socio estratégico.

Ese escenario estaría hoy cerca de concretarse. En el marco del proceso, los abogados de Energy solicitaron al tribunal una modificación del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ), con el fin de obtener la venia de los acreedores para permitir el ingreso de nuevo capital a la compañía.

“La Empresa Deudora y sus accionistas han sostenido negociaciones con un posible inversionista, interesado en adquirir una participación suficiente para asumir el control de la Compañía, lo que constituye un hecho nuevo y sobreviniente no previsto al tiempo de la aprobación del Acuerdo vigente”, señalaron los representantes legales de Energy ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, que conoce la causa.

Detalles de la propuesta

La propuesta plantea que, si bien el cambio de control y el ingreso de un socio no requieren, en sí mismos, la aprobación de la junta de acreedores, las modificaciones que ello implica al ARJ sí deben ser sometidas a votación.

El veedor del proceso, Enrique Ortiz, se pronunció favorablemente respecto de lo propuesto, indicando que el cambio de control “contempla el pago de los créditos del Acuerdo, estableciéndose el mecanismo para la implementación del mismo”. Agregó que esta operación “no altera, sino que más bien protege, el normal funcionamiento de la Empresa Deudora y, en consecuencia, los puestos de trabajo vigentes”.

Ortiz añadió que, ante el eventual ingreso de un socio -cuya identidad aún no ha sido revelada-, será necesario aclarar una serie de aspectos técnicos contenidos en el acuerdo. Con todo, sostuvo que, una vez despejados esos puntos, “la propuesta de modificación es susceptible de ser cumplida”.

La decisión sobre los cambios al acuerdo que permitirían el ingreso de un nuevo inversionista a Energy será revisada el próximo 30 de enero. Entre los principales acreedores con derecho a voto en el proceso figuran Banco Security, BancoEstado, Itaú, Santander, Banco de Chile, BCI e Inmobiliaria Catedral, entre otros.