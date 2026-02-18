Los detalles de la quiebra de Mauricio Pinilla: tiene deudas por $1.670 millones y rematarán sus bienes

El ex futbolista, Mauricio Pinilla, atraviesa un complejo escenario financiero, luego que el 28 de enero, el liquidador Israel Letelier presentara la acción judicial contra del deportista por sus abultadas deudas.

La venta de un vehículo a Felipe Ballesteros Vásquez, el 7 de marzo de 2025, motivó que el liquidador presentara una acción revocatoria concursal. La transacción se habría realizado mientras Pinilla estaba al tanto del deterioro de sus negocios, antes de que el 15° Juzgado Civil de Santiago declarara su quiebra el 21 de noviembre de 2025.”

El vehículo en cuestión es un Land Rover Defender 110 4×4, modelo 3.0 automático, que Pinilla había adquirido el 6 de diciembre de 2023. La acción del liquidador se basa en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que establece que se pueden recuperar bienes que el deudor haya vendido dentro de los dos años previos a su liquidación.

Los detalles de la quiebra de Mauricio Pinilla: rematarán sus bienes

Según reveló La Tercera, las deudas de Pinilla suman $1.670 millones, siendo sus principales acreedores BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

Según la carpeta del caso, los bienes del ex futbolista serán rematados en dos subastas programadas para el 25 de febrero y 26 de marzo, a cargo del martillero público concursal Matías Leiva Frías.

Entre los bienes a rematar se encuentra la parcela L Cinco, ubicada en el proyecto de parcelación “San Luis y Santa Isabel” en la comuna de Colina, Región Metropolitana, junto con otras parcelas numeradas del 27 al 34.

La quiebra de Pinilla fue solicitada el 8 de noviembre de 2024 por Samy Yagoda, representante de Inversiones Yagoda Group, debido a una deuda superior a $300 millones derivada de un negocio fallido de gastronomía nocturna, Bar Constitución.

De acuerdo al medio antes señalado, el ex jugador enfrenta acusaciones de incumplimiento de contrato, impago de deudas y una demanda por usura, ya que según Yagoda, no habría cubierto al menos dos obligaciones exigibles. La solicitud de liquidación se ampara en la Ley 20.720, que permite quiebras simplificadas cuando el deudor tiene múltiples obligaciones impagas y carece de capacidad para responder a sus acreedores.

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando Pinilla, como representante de Bar Constitución SpA, firmó un contrato de arrendamiento con Inversiones Yagoda Group para un local en Bellavista. El contrato exigía el pago puntual de arriendo y servicios básicos, así como el uso del local exclusivamente para actividades comerciales autorizadas. Posteriormente, el arriendo fue reajustado a 169 Unidades de Fomento mensuales.

A partir de octubre de 2019, comenzaron los problemas, ya que el Bar Constitución SpA dejó de pagar las rentas y los servicios básicos. Además, Yagoda Group denunció subarrendos no autorizados y la falta de respuesta del exfutbolista ante los requerimientos de pago.