Andes Salud acelera en regiones y se posiciona donde falta infraestructura médica con inversiones por US$ 56 millones

El conglomerado nació en 2018 tras una alianza entre médicos de ex Empresas MasVida y los grupos empresariales del Biobío Valmar y Madesal, ligados a las familias Imschenetzky y Sáenz, que participan en los rubros de la construcción, casinos, inmobiliario, gimnasios y forestal.

En varias ciudades del país se han convertido en la alternativa para atenciones complejas. El grupo tras centros de salud y clínicas que tiene operaciones desde Antofagasta a Punta Arenas, no en Santiago, porque el foco está en regiones.

Se trata de Andes Salud, creada en junio de 2018 tras una alianza entre médicos de ex Empresas MasVida y los grupos empresariales del Biobío Valmar y Madesal, ligados a las familias Imschenetzky y Sáenz, que participan en los rubros de la construcción, casinos, inmobiliario, gimnasios y forestal.

La carencia de camas en regiones, atención especializada de salud y tratamientos integrales motivó al grupo, liderado por Gonzalo Grebe en la gerencia general, a comprar recientemente la Clínica Imet en Punta Arenas, pero los planes se expanden a todas las ciudades donde operan.

“Chile es un país muy centralista, un poco regionalista, y hemos abordado este proyecto con un foco regional desde el origen. Hemos buscado es potenciar nuestros centros y crecer en lugares donde efectivamente hay carencia de servicio”, explica Grebe.

Planes en el sur: Imet y Puerto Montt

Lo primero que harán en el extremo sur es consolidar una serie de servicios de este centro que estaban tercerizados, como la toma de muestras y la atención de urgencia.

“Estamos incorporando un terreno que está al lado del centro médico, unos 3.500 metros cuadrados, donde la idea es que una vez que tengamos estabilizado y consolidada la operación avancemos en lo que es hospitalización y cirugía”, detalla el ejecutivo.

En Puerto Montt también hay planes de crecimiento. En esa ciudad están incorporando un equipo de radioterapia. “Esa clínica necesita crecer en camas, crecer en pabellones y también necesita crecer en espacios para poder recibir a los médicos que están prefiriendo trabajar con nosotros”, relata el ejecutivo.

Apuesta en Talca

En Talca los planes apuntan a convertirse en el principal recinto de salud de la Séptima Región. “Es de las ciudades más carentes en infraestructura privada del país”, explica Grebe.

En esa ciudad compraron la antigua Clínica El Maule que se va a habilitar bajo su operación. “En su primera etapa va a tener 45 camas, tres pabellones, un centro médico y un servicio de urgencias, y esa clínica. Lo proyectado y la infraestructura que desarrollamos nos va a permitir llegar hasta 90 camas y va a ser la clínica más grande de la región del Maule”, añade el gerente general de la empresa.

Hace dos años sumaron un centro médico en la ciudad de Los Ángeles y el año pasado llegaron a Ancud, una ciudad donde poseen el único resonador y scanner de la zona.

La clínica más grande de Andes Salud está en Concepción. Un mercado competitivo -aseguran- donde sus inversiones quieren permitirles ir un paso más allá. Están terminando de incorporar un bunker de radioterapia, por lo que podrán hacer tratamientos oncológicos 360.

Hoy hacen todo tipo de cirugías, excepto trasplantes y es la única fuera de Santiago que cuenta con cirugía robótica Da Vinci.

Inversiones y crecimiento

El crecimiento, asegura, ha estado varios años sobre dos dígitos lo que les ha permitido tener un buen capital de trabajo y acceso a la banca para estos proyectos.

De manera recurrente, la empresa está haciendo inversiones del orden de entre US$8 a US$10 millones. Pero si miran a 2023 y considerando los grandes proyectos de Talca y Punta Arenas, además de las inversiones en radioterapia suman US$ 56 millones.

Con todo -y sin considerar las operaciones en la Séptima Región todavía- suman 19 pabellones, 300 camas y 55.000 metros cuadrados.