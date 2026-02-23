Cuánto le falta a Aníbal Mosa para asumir el control total de Blanco y Negro tras nueva compra de acciones

Propietario ya del 36% de la participación, el dirigente buscaba adquirir 30 millones de acciones de la denominada serie B de la concesionaria.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no logró cumplir con sus expectativas de hacerse con el control total de la concesionaria, tras lanzar hace unas semanas una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con la intención de querdase con el 66 por ciento de las acciones.

Propietario ya del 36% de la participación, el dirigente buscaba adquirir 30 millones de acciones de la denominada serie B, para completar dos tercios de los papeles.

Con el propósito de cumplir este objetivo, Aníbal Mosa ofreció $150 por acción, un 61% por sobre el valor de mercado, de acuerdo con lo que informó el Diario Financiero.

Cuánto le falta a Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

Pese a la intención declarada de Aníbal Mosa de tomar el control total de Blanco y Negro, de acuerdo con lo informado por su firma Inversiones Panitao Limitada, no logró conseguirlo.

A través de un comunicado, esta última precisó que “el Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para sí la cantidad de 2.752.191 acciones Serie B de Blanco y Negro S.A”.

“El Oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones Serie B de la Sociedad, representativas del 38,813 por ciento del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad“, concluyó el texto de la firma.

De esta forma, al presidente de Blanco y Negro le falta adquirir aún poco más de un 17% de las acciones para tener el control absoluto de la concesionaria.