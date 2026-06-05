VIDEO – ¡Atención colocolinos de corazón!: Mirko Jozic vuelve a Chile para celebrar los 35 años de la Libertadores

“Siempre es lindo ser colocolino”, manifestó el técnico croata al confirmar su regreso a nuestro país.

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Este viernes 5 de junio, Colo Colo está celebrando los 35 años desde la obtención de la Copa Libertadores 1991, tras vencer por 3 a 0 a Olimpia de Paraguay, en el partido de vuelta disputado en el Estadio Monumental, y el técnico del equipo campeón, Mirko Jozic, ya confirmó que volverá a Chile para tomar parte en los festejos.

Así lo manifestó el mismo ex técnico albo, a través de un video que el club compartió en sus redes sociales y que exhibió en la cena de aniversario realizada en el restaurant Los Buenos Muchachos.

“Hola, mis queridos colocolinos, un gran abrazo y un saludo para los presentes. Felicitar al Club Social y Deportivo Colo Colo por el aniversario de 35 años del gran título de la Copa Libertadores“, inició su mensaje el croata.

Cuándo volverá a Chile Mirko Jozic

A continuación, Mirko Jozic manifestó que “quiero agradecer al presidente Edmundo Valladares, a Pedro Ruminot y a los otros dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo por la invitación, porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año“.

“Me despido de todos, y estoy esperando que cada uno va a gozar y celebrar este gran hecho con los pulmones llenos de amor por Colo Colo. Siempre es lindo ser colocolino“, concluyó.

Con posterioridad, Valladares indicó que, en principio, Mirko Jozic visitará nuestro país el próximo 3 de septiembre, aunque admitió que la fecha aún no está confirmada.

El que se eligiera septiembre para el viaje del técnico croata no es casualidad, dado que fue precisamente en ese mes del año 1990 cuando asumió como entrenador de Colo Colo, equipo al que sacó campeón de la Copa Libertadores apenas nueve meses después.