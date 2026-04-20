Quiroz emplaza a Máximo Pacheco en su última junta en Codelco: “¿Hay alguna autocrítica?”

“Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis”, dijo el presidente de la estatal.

Este lunes, en la sede central de Codelco, se llevó a cabo la última junta ordinaria de accionistas de la cuprífera presidida por Máximo Pacheco. En la instancia participaron el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes interrogaron al ejecutivo sobre el futuro de la estatal.

Codelco ha estado en la mira de autoridades y expertos, que han advertido que la empresa enfrenta importantes desafíos en eficiencia y productividad.

“Frente a las interpretaciones que sugieren que la Corporación genera deudas y no riqueza, los datos históricos y operativos ofrecen una realidad opuesta. Codelco es, y ha sido, el pilar fundamental del desarrollo chileno: a lo largo de su historia, ha entregado al Fisco US$ 164.000 millones en moneda actual”, recalcó Pacheco.

“Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”, aseguró Pacheco, quien expuso la performance de la compañía.

El hasta ahora presidente de la firma —y que se apuesta sería reemplazado por Bernardo Fontaine— añadió que “someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.

La pregunta incómoda

Durante la cita, tanto Mas como Quiroz realizaron preguntas a la junta directiva. Fue este último quien lanzó uno de los cuestionamientos más directos:

“Lo que leemos acá es que la compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un valle productivo; esta administración detectó oportunamente el valle, reformuló los planes, hubo alza de costos —por la pandemia y situaciones internacionales—, mejoraron sus planificaciones (…) incluso respecto al accidente de El Teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica: la administración no hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autoelogio completamente el directorio?”, planteó.

Ante la pregunta, Pacheco reconoció que el planteamiento era pertinente y señaló que existen varios cuellos de botella identificados en la empresa.

Entre ellos, mencionó la lentitud en la toma de decisiones y calificó como un “error” haberse embarcado en cuatro megaproyectos simultáneamente, además de la excesiva centralización de inversiones.

“Ministro, hemos aprendido algo en Codelco: no es una buena idea ser soberbio. Hemos sido una empresa demasiado exitosa y nuestro enemigo, a veces, es la soberbia. Hemos aprendido a ser humildes y estamos hoy día en ese proceso, que es duro y doloroso”, respondió.

Dudas sobre reservas y exploración

El ministro de Hacienda también planteó inquietudes respecto del futuro de las divisiones de Codelco, particularmente en relación con sus reservas.

“¿Cómo se logran 50 años de vida aumentando solo 2,4% las reservas?”, consultó.

Pacheco explicó que existe una diferencia entre recursos y reservas, y que uno de los focos de la estatal ha sido fortalecer la exploración.

“También hemos subexplorado. Piense usted que hace cuatro años nuestro gasto en exploración era de US$ 40 millones y ahora es de US$ 140 millones”, afirmó.