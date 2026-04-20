Óscar Landerretche sale en defensa de Máximo Pacheco y advierte que Kast busca privatizar Codelco

El economista recordó que durante su campaña presidencial, José Antonio Kast abogaba por la privatización de la cuprífera.

AGENCIA UNO

Óscar Landerretche salió en defensa de la gestión de Máximo Pacheco al frente de Codelco, luego de las críticas realizadas por el Gobierno de José Antonio Kast al manejo de la empresa cuprífera durante la administración de Gabriel Boric.

Al respecto, el economista indicó a radio 13C que “están preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco”.

Landerretche justificó sus palabras haciendo alusión a la campaña presidencial de Kast: “¿Cuál es la sospecha? Pero sí lo han dicho en sus campañas. El argumento es privatizar. La versión más benigna es privatizar una parte, digamos”.

Puede haber problemas de gestión, pero yo creo que hay problemas estructurales de Codelco con los que cualquier grupo de ejecutivos habría tenido que lidiar y no le habría ido bien. No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción”, argumentó.

En esta línea, Óscar Landerretche recordó que “yo fui presidente hace como 10 años. Y ya en esa época, si tú recuerdas bien, una de las cosas con que tuvimos que lidiar con Nelson Pizarro es que estábamos atrasados con los proyectos estructurales”.

Es por ello que abogó por una administración de Codelco apuntando al largo plazo, indicando que “estoy un poquito como reacio a validar esta camotera a Máximo Pacheco y a los ejecutivos de Codelco, porque sé lo difícil que es esa compañía. Es una compañía que cuando yo la agarré hace como 10 años era una compañía bastante maltratada por el Estado, a la que le sacaban toda la plata, a la que paraban todos los proyectos y después le pedían plata”.

“No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción”, sentenció Óscar Landerretche.