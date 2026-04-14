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Codelco y suspensión de exportaciones de ácido sulfúrico desde China: aseguró abastecimiento para 2026

Máximo Pacheco puso paños fríos tras anuncio de Beijing de paralizar la exportación de uno de los principales insumos del cobre.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, salió al paso del anuncio realizado por China, que suspenderá las exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo, en medio de los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz.

El anuncio de Beijing provocó incertidumbre a nivel mundial, ya que medios como Bloomberg alertaron que esto generaría la paralización de las faenas mineras en países como Chile, ya que importa más de un millón de toneladas de ácido sulfúrico.

Sin embargo, el máximo responsable de Codelco puso paños fríos ante este panorama, precisando que la principal cuprífera nacional ya aseguró el abastecimiento para todo el 2026 y a un precio menor al que actualmente se transa, tras concretar una compra anticipada en enero pasado.

Junto con ello, Pacheco dejó en claro que Codelco es productora de este insumo a través de sus propias fundiciones, como la que existe en la División El Teniente, el cual obtiene de sus planes de descontaminación, por lo que “en esa materia estamos tranquilos”.

“El ácido sulfúrico está en una situación de extraordinaria escasez y donde los precios han subido significativamente, tres, cuatro, cinco veces probablemente lo que era histórico”, reconoció el ejecutivo.

El ácido sulfúrico es un componente esencial en la industria minera chilena, “especialmente en la producción de cobre, donde se utiliza en grandes volúmenes para la lixiviación de minerales oxidados”, según explicó Cochilco.

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