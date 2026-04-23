Entel: el adiós de Juan Hurtado y millonarias inversiones por US$ 418 millones marcan 2026

En cuanto a la distribución, el negocio móvil concentrará la mayor parte de los recursos con $405 mil millones (71%), seguido por el segmento hogar con $86 mil millones (15%) y el área de empresas -que incluye servicios TI, mayoristas y call center- con $84 mil millones (15%).

El empresario Juan Hurtado Vicuña dejó el directorio de Entel tras cerca de 20 años. Su salida fue formalizada en la última junta de accionistas, en una instancia que, pese al alejamiento de uno de los históricos, estuvo marcada por el buen ánimo al interior de la firma.

La compañía de telecomunicaciones -ligada también a la familia Matte- reportó un aumento de más de 180% en sus utilidades y prepara un ambicioso portafolio de inversiones con foco en Chile y Perú. En este último mercado, buscan fortalecer su presencia, especialmente en televisión por Internet y expansión de cobertura.

Millonario plan

El plan de inversiones de Entel para 2026 alcanzará los $575 mil millones (unos US$ 639 millones), según detalló su gerente general, Antonio Büchi. Del total, US$ 418 millones se destinarán a Chile.

A nivel local, la compañía busca seguir expandiéndose en fibra óptica, negocio en el que optó por arrendar infraestructura y concentrarse en el despliegue comercial. También destaca el impulso de soluciones satelitales como Starlink, que permite conectividad en zonas aisladas. Inicialmente enfocada en mensajería, hoy esta tecnología incorpora aplicaciones como WhatsApp y navegación básica.

“En dos años, somos la empresa que más ha crecido en participación de mercado, tanto en el segmento móvil de clientes suscritos como en Internet fijo, gracias a la consistencia de nuestra propuesta de valor, enfocada en una red robusta y en la experiencia del cliente. Esto nos ha permitido liderar la industria móvil con un 34% de participación y un 40% en conexiones 5G”, afirmó Büchi.

En cuanto a la distribución de las inversiones, el negocio móvil concentrará la mayor parte de los recursos con $405 mil millones (71%), seguido por el segmento hogar con $86 mil millones (15%) y el área de empresas -que incluye servicios TI, mayoristas y call center- con $84 mil millones (15%).