Ley miscelánea impulsa a salmoneras: actividad podría crecer hasta 8% y evitará que trámites pasen por el SEA

El proyecto elimina trabas a relocalizaciones, cambia el régimen de caducidad y agiliza permisos, medidas que la industria considera clave para reactivar inversiones.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado que parte de las novedades del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional incluyen beneficios para la industria de la salmonicultura. En concreto, el texto señala que “Chile es el segundo productor de salmón del mundo. Sin embargo, en los últimos años hemos perdido participación debido a diversas problemáticas que enfrenta la industria. Por ello, se proponen medidas para reimpulsar la actividad y recuperar su competitividad”.

Dentro de estas medidas se contempla destrabar las micro-relocalizaciones de concesiones de acuicultura. Según detalla la propuesta, la relocalización implica trasladar una concesión ya otorgada a un nuevo sector, con el objetivo de alcanzar condiciones más favorables que mejoren su desempeño ambiental y sanitario. Actualmente, la normativa vigente exige que toda relocalización ingrese obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluso cuando se trata de ajustes menores.

“Se propone modificar el artículo 5 de la Ley N° 20.434 en dos sentidos. Por una parte, se elimina la obligatoriedad de someter toda relocalización al SEIA, dejando que operen las reglas generales que exigen dicho trámite solo ante cambios de consideración”.

Como justificación, el proyecto indica que, de 1.060 solicitudes presentadas ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) desde la entrada en vigencia de la norma en 2010, solo dos han sido exitosas.

Medidas clave

Otra de las medidas propone sustituir la caducidad de concesiones por no uso por un cobro de patente incrementada. Actualmente, se exige que las concesiones de acuicultura operen para mantener su vigencia y evitar su caducidad, lo que lleva a los productores a iniciar operaciones incluso cuando económicamente no resulta conveniente.

“El régimen actual de caducidad tiene una baja tasa de aplicación: solo el 7% de las concesiones que estuvieron en causal de caducidad entre 2022 y marzo de 2026 efectivamente la perdieron (47 de 667 concesiones)”, argumenta el Gobierno. Por ello, se plantea reemplazar este sistema por una patente incrementada en caso de no uso.

En tercer lugar, se propone agilizar la elaboración de informes. La legislación acuícola establece que estos deben ser financiados por los titulares de los proyectos y posteriormente licitados. Sin embargo, su ejecución depende de la disponibilidad presupuestaria definida y administrada por la Dirección de Presupuestos, lo que se encuentra desacoplado de los recursos que transfieren los titulares vía Tesorería, generando demoras y cuellos de botella.

Ante esto, el Gobierno propone crear un mecanismo más ágil para la elaboración de estos informes, donde el solicitante deposite los recursos en una cuenta extrapresupuestaria de Sernapesca, permitiendo que este organismo encargue directamente los estudios a expertos del registro existente.

Reacción del sector

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, comentó que ven con optimismo las propuestas definidas en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional para reimpulsar la acuicultura, con efectos directos en la salmonicultura.

“Este anuncio apunta en la dirección correcta y recoge parte de las medidas que la industria necesita para generar avances en el corto plazo. Se trata de acciones de fácil implementación que podrían significar un aumento de entre 4% y 8% en la actividad, con un impacto significativo en empleo, encadenamientos productivos y desarrollo regional, en una industria que ya representa más del 30% del PIB en algunas de las regiones donde opera”, señaló Seguel.

La ejecutiva agregó que tras conocerse el PDL “la salmonicultura queda claramente reconocida como una industria estratégica para el país en las propuestas del Gobierno”.