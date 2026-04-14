Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra Maratué y da luz verde al megaproyecto inmobiliario de Puchuncaví

El proyecto contempla la construcción de más de 14 mil casas en 45 años, con una inversión de US$ 2.000 millones.

Este lunes se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de Ministros bajo la administración de José Antonio Kast y dio luz verde al megaproyecto inmobiliario Maratué, en Puchuncaví.

La máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) resolvió rechazar las reclamaciones en contra de dicho proyecto y de la modificación a la Línea 7 del Metro de Santiago, acceso Estación Baquedano.

Respecto a la iniciativa impulsada por la Inmobiliaria El Refugio, esta contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años. El 70% de las casas será destinado a primera vivienda y un 50% del terreno será reservado como áreas verdes. En este marco, se proyecta el desarrollo gradual de 300 viviendas por año, incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas por el Serviu.

Sumado a ello, el proyecto considera una área de conservación de 125 hectáreas, zona que incluirá un futuro santuario de la naturaleza.

La resolución del Comité de Ministros

La resolución del Comité de Ministros se produce tras un proceso ambiental que se extendió por más de ocho años. Lo anterior, debido a que esta es la segunda Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que obtiene Maratué. La primera se emitió en 2019, pero en 2021 el Comité acogió de manera parcial una reclamación de aquel año e instruyó a la inmobiliaria a realizar nuevas mediciones asociadas a la contaminación ambiental, lo cual significó retrotraer la RCA obtenida ese año.

Ahora, con esta aprobación, el proyecto que contempla una inversión de US$ 2.000 millones podrá continuar avanzando en su desarrollo.

En este marco, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que “estamos apoyando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su plan de agilización de los procesos de recursos de reclamación. Este tiene como objetivo cumplir con la instrucción presidencial de agilizar la revisión de las reclamaciones presentadas a proyectos de inversión, pero también busca cimentar una nueva estrategia de trabajo”.

En esta reunión, presidida por la ministra Toledo, también participaron los titulares de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos y de Energía, Ximena Rincón, quienes rechazaron las tres reclamaciones presentadas a los proyectos, en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental.

Con la ratificación de las Resoluciones de Calificación Ambiental de estos dos proyectos suman más de US$ 2.000 millones. A esto se adicionan los tres proyectos de energías renovables revisados el 30 de marzo pasado, destrabando otros US$ 1.000 millones. A su vez, la Dirección Ejecutiva del SEA ha tomado decisiones en el marco de sus funciones que han ratificado iniciativas por otros US$ 1.000 millones.