Casinos acusan “regularización encubierta” y apuntan al Gobierno tras resolución del SII sobre plataformas de apuestas online

Por otro lado, la oposición confirmó que recurrirá a Contraloría con el fin de conocer la legalidad de la medida que adoptó el SII.

La Asociación Chilena de Casinos y Juegos reaccionó a la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permitirá a las plataformas extranjeras que prestan servicios de apuestas, juegos de azar y casinos inscribirse y tributar en el país.

El gremio sostuvo que la medida adoptada “no constituye un simple acto de recaudación tributaria”, sino que se trata de una “regularización encubierta” para que estos operadores realicen una actividad que fue declarada como “ilegal” por parte de la Corte Suprema.

“La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad”, indicaron.

En esa misma línea sostuvieron que “pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria“.

La presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, acusó que con la resolución del SII se está permitiendo “un negocio ilícito esté entrando al sistema con un RUT específico“, dijo en Radio 13C.

“Están metiendo dentro del sistema sin ni siquiera saber quiénes son los dueños de estas plataformas, quiénes son los beneficiarios finales, de dónde vienen los recursos. No hay ninguna trazabilidad de todos estos recursos”, advirtió.

Además, apuntó contra el Gobierno. “El presidente anunció en su Cuenta Pública un proyecto de ley para proteger entornos digitales a los menores. Entonces vamos a proteger que los menores estén ingresando en estos entornos digitales, pero, por otro lado, estamos validando estas apuestas en línea que se están haciendo desde el extranjero”, sostuvo.

Valdés cuestionó que el Gobierno no presentara indicaciones al proyecto que busca normar esta actividad y aseguró que la decisión fue con el fin de recaudar más. “Está imperando todo lo que es recaudatorio más que el control de la seguridad en el país, más que el control de los menores en el país, más que la necesidad de reactivar la economía a través de empresas formales que sí están constituidas en Chile”, afirmó.

Oposición recurrirá a Contraloría

Tres senadores de oposición anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República tras la resolución del SII que permite a plataformas de apuestas extranjeras tributar en el país.

Diego Ibáñez (FA) indicó que “a las plataformas de apuestas online nadie la fiscaliza, su regularización se está definiendo en el Congreso, en el Senado, y no en un servicio del Ministerio de Hacienda. Hoy, legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online“.

Ante esto, anunció que junto a los senadores Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Celis (PPD), “llevaremos esta irregularidad a la Contraloría y citaremos a el director del Servicio de Impuestos Internos a comparecer al Senado para dar las explicaciones pertinentes”.