El respaldo de Quiroz al Servicio de Impuestos Internos para cobrar IVA a casas de apuestas online

El titular de Hacienda sostuvo que la decisión del SII no constituye una “regularización encubierta” de estas plataformas.

Luego de los cuestionamientos que generó que el Servicio de Impuestos Internos haya anunciado que comenzaría a cobrar el Impuesto al Valor Agregado a los casinos online —que al no estar regulados por ley son considerados ilegales—, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), le dio un espaldarazo a la entidad responsable de la administración tributaria.

“El Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados“, defendió Quiroz al ser consultado por la prensa en el Congreso.

Ante la consulta de si este acto del SII constituye una “regularización encubierta” de los casinos online, respondió: “En ningún caso”. También argumentó que el cobro del IVA es el “deber” de la institución y que ello no implica que deba pronunciarse sobre si estas casas son o no legales. Esto último, “corresponde a otra instancia”, manifestó.

En el Ejecutivo compartieron el planteamiento de Quiroz. Así, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), comentó que “es una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo”.

“El Estado tiene organismos autónomos que tienen facultades y que deciden aplicarlas. Si aplican esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo”, complementó Alvarado.