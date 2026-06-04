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“No me puedo hacer cargo”: así respondió Alvarado a exsubsecretaria Quintana por Plan de Seguridad de Steinert

El biministro confirmó que recibió el documento pero que la exministra Steinert no necesitaba una oficialización porque “cada ministerio tiene la autonomía correspondiente”.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El biministro Claudio Alvarado se refirió a las declaraciones de la exsubsecretaria Ana Victoria Quintana, quien aseguró en una reciente entrevista que el Plan de Seguridad que diseñó Trinidad Steinert fue entregado al Ministerio del Interior y “ahí quedó”.

En el podcast Como Te Lo Explico, y ante los cuestionamientos de ese entonces, Quintana aseguró que el documento “existe, existió siempre”. Incluso detalló que estaba “corcheteado” cuando se entregó a Interior.

“Lo que sé es que llegó al Ministerio del Interior y desde el Ministerio del Interior me imagino que alguien pensó que era bueno agregarle cosas o sacarle cosas“, declaró.

Ante los dichos de la exsubsecretaria Quintana, el biministro Alvarado aclaró que Steinert no necesitaba oficializar su Plan de Seguridad porque “cada ministerio tiene la autonomía correspondiente, tal como lo hizo el ministro (Martín) Arrau”.

Consultado sobre si recibió el documento, explicó que “como todas las instancias de gobierno, tal como el ministro Arrau recibió el mismo plan en su oportunidad y trabajó sobre el mismo, obviamente yo también lo recibí y lo leí“.

En cuanto a la acusación por la “falta de apoyo” a la exministra Steinert, el secretario de Estado recalcó que “nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros”, pero que “las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me puedo hacer cargo de ello“.

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