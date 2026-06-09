SII defiende ante el Congreso que sitios de apuestas online paguen IVA: “No se está fomentando la actividad”

El director nacional dejó en claro que “aquí no estamos hablando de otras actividades ilícitas que pudieran ser facilitadas por el SII para que paguen impuestos”.

AGENCIA UNO

Jorge Trujillo, director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), llegó hasta la Comisión de Economía del Senado para explicar la decisión del organismo para que los sitios de apuestas online extranjeros irregulares paguen IVA.

Los senadores Gastón Saavedra (PS), Diego Ibáñez (FA) y Ricardo Celis (PPD) recordaron que existe un pronunciamiento de la Corte Suprema que declara dicha actividad como ilegal y que además se está tramitando una iniciativa legal para regular los sitios de apuesta en línea.

Por lo mismo, cuestionaron que el SII habilite un sistema de pagos pues, en opinión de los senadores, se estaría legitimando una actividad ilícita.

Ante esto, el director nacional del organismo puntualizó que “al SII no le corresponde pronunciarse sobre la licitud, sino que aplicar las normas para los cobros”.

En esta línea, Jorge Trujillo aseveró que la resolución exenta n°69 establece la habilitación para que estas actividades que han sido realizadas, puedan cumplir con el IVA adeudado. Indicó que hay evidencia que los casinos y apuestas en línea han podido operar y corresponde el cobro de impuestos mediante el sistema que existe y que la legislación no distingue si son lícitas o ilícitas.

“Creo que es importante señalar que el SII con esta resolución 69 no está alentando ni fomentando la actividad, lo que están haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas”, puntualizó Trujillo.

El director nacional dejó en claro que “aquí no estamos hablando de otras actividades ilícitas que pudieran ser facilitadas por el SII para que paguen impuestos”.