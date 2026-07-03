El sistema frontal favorecerá condiciones para tormentas eléctricas y granizos, mientras que expertos no descartan la eventual formación de trombas marinas durante la tarde del sábado.

Un importante cambio en las condiciones meteorológicas se espera durante este fin de semana en la zona costera de la Quinta Región, debido a la llegada de un sistema frontal que podría dejar lluvias, tormentas eléctricas e incluso granizos en algunos sectores.

Especialistas indicaron que, tras una jornada marcada por cielos despejados y bajas temperaturas, el panorama cambiará significativamente a partir del sábado con el ingreso de un núcleo de aire frío proveniente del océano, fenómeno que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones.

Tormentas eléctricas, trombas y granizos: el sistema frontal que marcará el fin de semana en la zona central

El comandante Gonzalo Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, explicó que este sistema podría generar nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir tormentas eléctricas y caída de granizos.

Además, señaló que existe una baja probabilidad de que, frente a la costa de Valparaíso, se formen nubes con características trombogénicas, las que eventualmente podrían dar origen a trombas marinas durante la tarde del sábado.

Por su parte, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, coincidió con este pronóstico y adelantó que el cambio será evidente respecto a las condiciones actuales. Según explicó, aumentará la nubosidad, el viento cambiará de dirección y volverán las precipitaciones luego de varias semanas sin lluvias en la zona.

El especialista agregó que las precipitaciones se presentarán principalmente en forma de chubascos de intensidad variable, por lo que no se espera que las lluvias sean continuas durante toda la jornada.

Para este viernes, en tanto, Valparaíso mantendrá condiciones estables, con cielos mayormente despejados y una temperatura máxima cercana a los 15 °C, antes del ingreso del sistema frontal previsto para el fin de semana.