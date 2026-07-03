El estadio que nunca existió

Cuesta creer que una productora con la trayectoria y experiencia de DG Medios haya anunciado un espectáculo de esta magnitud sin haber recorrido previamente todas las conversaciones necesarias con la autoridad.

Hay una discusión fácil y otra importante.

La fácil enfrenta a la cultura con el deporte. A las ARMY con los hinchas. A quienes creen que el Estadio Nacional debe privilegiar los conciertos y a quienes sostienen que su vocación principal es deportiva.

La importante es otra.

¿Cómo puede venderse un espectáculo para un recinto cuya autorización definitiva, aparentemente, todavía no estaba completamente resuelta?

Esa es la pregunta que deja el conflicto por los tres conciertos de BTS en Chile. Porque si, como sostiene el Ministerio del Deporte, el uso del Coliseo Central aún no contaba con la autorización formal correspondiente, entonces el problema no son las 600 toneladas del escenario, el césped híbrido ni el calendario futbolístico. El problema sería que se comercializó una promesa antes de que existiera la certeza absoluta de poder cumplirla.

Y eso cambia completamente el debate.

Las más de doscientas mil personas que agotaron las entradas no compraron un concierto cualquiera. Compraron una experiencia en un lugar específico, con una producción diseñada para ese espacio y con una expectativa construida desde el primer anuncio.

No se trata de fanatismo. Se trata de confianza.

Porque cuando una entrada sale a la venta, el consumidor asume que aquello que compra ya superó las etapas básicas de autorización. Nadie imagina que la sede principal todavía podría caerse meses después.

Pero aquí aparece una segunda pregunta igual de incómoda.

Cuesta creer que una productora con la trayectoria y experiencia de DG Medios haya anunciado un espectáculo de esta magnitud sin haber recorrido previamente todas las conversaciones necesarias con la autoridad. Del mismo modo, cuesta entender que el Ministerio del Deporte haya esperado hasta ahora para comunicar que el recinto podía no estar disponible. Si ambas partes actuaron de buena fe, entonces la coordinación fue extraordinariamente deficiente. Si no fue así, el problema es todavía mayor.

En cualquiera de los dos escenarios, lo que aparece es una preocupante sensación de improvisación.

También el Estado tiene preguntas que responder. Si, como ha señalado la ministra, este tipo de

procedimientos ha sido habitual en ocasiones anteriores, entonces el problema no comenzó con BTS. Simplemente nunca había estallado con un fenómeno de esta dimensión.

Y quizá ese sea el verdadero aporte involuntario de las ARMY. Su enorme capacidad de organización convirtió un conflicto administrativo en una discusión pública sobre estándares, responsabilidades y transparencia.

No basta con encontrar un recinto alternativo. Tampoco basta con repartir culpas entre la productora y la autoridad.

Lo que está en juego es algo mucho más básico: la confianza.

Porque una industria del entretenimiento puede sobrevivir a un cambio de escenario. Lo que difícilmente sobrevive es la sospecha de que primero se vende y después se confirma si realmente era posible cumplir lo prometido.

Y esa debería ser una línea que nunca se cruce.