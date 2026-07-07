La chilena que apostó por Haaland: importa sus famosos colets y los vende a cuatro por $20 mil

Los productos Kknekki cuentan con un tejido especial de 60 hilos que busca evitar marcas en el cabello, además de ofrecer distintos colores, brillos y texturas.

La popularidad del futbolista noruego Erling Haaland no solo se refleja dentro de la cancha. Su particular estilo, marcado por el uso de colets para sujetar su cabello durante los partidos, abrió una nueva oportunidad comercial que ya llegó a Chile de la mano de una emprendedora nacional.

Se trata de Bárbara Abuauad, empresaria chilena de 45 años, quien adquirió la licencia de la marca Kknekki, empresa en la que el delantero del Manchester City F.C. tiene participación desde 2024.

La emprendedora comenzó a comercializar estos accesorios en Chile en octubre del año pasado y asegura ser la única representante de la marca en Latinoamérica.

La chilena que apostó por el negocio de Haaland: importa sus famosos colets y los vende a cuatro por $20 mil

El fenómeno creció con fuerza tras la actuación de Haaland en los últimos partidos de la selección noruega, especialmente después del encuentro frente a Brasil, cuando las ventas aumentaron considerablemente.

“Explotó luego del partido contra Brasil. Estuve como hasta la una de la mañana haciendo paquetes de colets”, comentó Abuauad.

Según explicó la empresaria, el atractivo de estos accesorios está en su diseño y calidad. Los productos Kknekki cuentan con un tejido especial de 60 hilos que busca evitar marcas en el cabello, además de ofrecer distintos colores, brillos y texturas.

“A Haaland siempre le gustó, le encantaban estos colets porque la gracia de la marca es que tiene un tejido y un acabado de 60 hilos que impide que el pelo se marque, con una excelente calidad y durabilidad”, señaló.

Los colets se venden en Chile a través de la tienda de la emprendedora que es @tiendadeferia y una de sus promociones permite adquirir cuatro unidades por $20 mil pesos.

La empresaria asegura que el impacto de Haaland ayudó a impulsar la marca en el país, transformando un accesorio cotidiano en un producto asociado al estilo del goleador noruego.