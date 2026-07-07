Megarreforma entra en su recta final: Senado fija votación para el 15 de julio

En tanto, las comisiones de Trabajo y Hacienda tienen plazo hasta el mediodía del miércoles y las 20.00 horas del viernes para recibir indicaciones.

La cuenta regresiva para que la megarreforma del Gobierno sortee (o no) su segundo trámite constitucional en el Senado ya comenzó a correr. Los comités del Senado confirmaron que el proyecto emblema del Ejecutivo será sometido a votación en la Sala el miércoles 15 de julio hasta su total despacho.

Antes de llegar hasta esa fase, el proyecto de reconstrucción nacional y reactivación económica ha tenido que pasar por la discusión en particular en la Comisión de Medio Ambiente. A partir de este miércoles, la discusión se trasladará a la Comisión de Trabajo, pues el plazo para ingresar indicaciones vence ese mediodía. Hacienda, en tanto, podrá recibir indicaciones hasta las 20.00 horas de este viernes.

Los plazos para el ingreso de indicaciones a la megarreforma ya habían sido acordados en la mesa política liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el pasado viernes. Hasta el cierre de esta edición, 207 indicaciones habían llegado hasta la Comisión de Medio Ambiente tanto de parte del Ejecutivo como de los senadores.

Entre los principales puntos de desencuentro entre el oficialismo —que posee mayoría— y la oposición se encuentran los temas tributarios y medioambientales contenidos en el proyecto. La bancada de diputados del Partido Socialista ya adelantó que impugnará ante el Tribunal Constitucional el plazo de 25 años que el Ejecutivo propone de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

Por otra parte, desde la oposición han acusado inflexibilidad de parte del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en las negociaciones. En diálogo con CNN, el senador Ricardo Celis aseveró que el secretario de Estado “no se ha movido ni un punto” en materias ambientales, como la norma que permite que el Estado compense a empresas cuando una resolución de calificación ambiental sea rechazada.