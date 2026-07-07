Tesorería prepara cobranza prejudicial a empresas que deban cotizaciones a sus trabajadores

AGENCIA UNO

La Tesorería General de la República (TGR), a través de Hernán Nobizelli, dio inicio de manera oficial al Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), contemplado en la reforma al sistema de pensiones.

El anuncio lo dio junto a la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón Otero y las instituciones involucradas en el funcionamiento del SUCC. Esto es, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), el Instituto de Previsión Social (IPS), Previred, Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y TGR.

El representante de Tesorería precisó que el sistema “permitirá optimizar la gestión de cobranza de las cotizaciones previsionales adeudadas, reemplazando el esquema en que cada administradora realizaba acciones por separado por un modelo centralizado, más eficiente y trazable, orientado a resguardar los recursos previsionales de las y los trabajadores”.

Junto con ello, Nobizelli detalló que a partir del 15 de julio próximo, la TGR iniciará la tarea de cobranza prejudicial, contactando a los empleadores con deudas previsionales para informar su situación y facilitar su regularización antes de una eventual acción judicial.

El Tesorero Nobizelli destacó que “el objetivo fundamental de esta nueva función que desarrolla TGR es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales regularicen esta situación, para que, en el futuro, las y los trabajadores tengan mejores pensiones”.