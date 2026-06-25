Las empresas fabricantes iniciaron campañas para revisar y corregir las fallas sin costo para los propietarios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó nuevas alertas de seguridad para distintos modelos de vehículos comercializados en Chile, luego de que las empresas detectaran desperfectos de fábrica que podrían representar un riesgo para los conductores.

Los llamados corresponden a unidades de las marcas Ford, Audi y Lexus, cuyos fabricantes iniciaron campañas preventivas para revisar y corregir las fallas sin costo para los propietarios.

Nueva alerta del Sernac por fallas en vehículos: conoce los modelos involucrados

Ford: Bronco Sport y Maverick

En el caso de Ford, la alerta involucra a los modelos Bronco Sport y Maverick, vendidos en el país entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

De acuerdo con la información entregada al Sernac, algunos vehículos podrían presentar un problema en la unión entre el brazo de control inferior delantero y la mangueta de dirección, originado durante el proceso de fabricación. En situaciones extremas, este desperfecto podría incrementar el riesgo de sufrir un accidente.

La empresa realizará una inspección y, de ser necesario, reemplazará las piezas comprometidas sin costo para los clientes.

Audi Q5

Otra de las alertas corresponde al Audi Q5, modelo comercializado durante 2025 en Chile.

Según informó el fabricante, algunos vehículos podrían presentar un inconveniente en el pretensor del cinturón de seguridad, situación que también podría afectar la seguridad de los ocupantes en determinadas condiciones. La solución contempla la revisión y reparación gratuita en los servicios técnicos autorizados.

Lexus LX500D F SPORT

El tercer llamado afecta al Lexus LX500D F SPORT, comercializado entre febrero y noviembre de 2025.

En este caso, el problema estaría asociado a la programación de la Unidad de Control del Motor (ECU), lo que podría comprometer el funcionamiento del vehículo. La marca también inició una campaña preventiva para actualizar el software correspondiente sin costo para los propietarios.

Debido a lo anterior, desde el Sernac recomendaron a quienes posean alguno de estos modelos revisar si su vehículo forma parte de las campañas de seguridad y contactar a la marca correspondiente para coordinar la inspección o reparación.

El organismo recordó que todas las reparaciones derivadas de estas alertas deben ser realizadas de manera gratuita por los fabricantes, como parte de sus obligaciones en materia de seguridad de productos.