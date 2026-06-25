Más de 400 mil vehículos saldrán de Santiago: estos son los puntos con Peaje a Luca durante el fin de semana largo

Respecto al flujo vehicular, se estima que la mayor concentración de automóviles se registrará durante la tarde y noche del viernes, entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Con motivo del próximo fin de semana largo, las autoridades dieron a conocer una serie de medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de miles de personas que abandonarán la Región Metropolitana para aprovechar los días de descanso.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, cerca de 403 mil automóviles saldrán de Santiago, mientras que más de 900 mil pasajeros utilizarán servicios de transporte interurbano para trasladarse a distintos puntos del país.

Entre las iniciativas anunciadas destaca la implementación del tradicional “Peaje a Luca“, medida que busca agilizar el tránsito en las principales rutas de salida de la capital y reducir los tiempos de espera en las plazas de peaje.

Desde el Ministerio de Obras Públicas hicieron un llamado a los conductores a organizar sus desplazamientos con anticipación y a respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y congestiones.

Asimismo, se coordinarán operativos junto a Carabineros y empresas concesionarias para monitorear el comportamiento del tráfico durante los días de mayor movimiento.

Respecto al flujo vehicular, se estima que la mayor concentración de automóviles se registrará durante la tarde y noche del viernes, entre las 18:00 y las 22:00 horas. En tanto, el retorno a la capital tendría su momento más intenso el lunes, especialmente entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Estos son los puntos con Peaje a Luca durante el fin de semana largo

Ruta 68: En los peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa.

Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Viernes 26 de 7:00 a 13:00

Sábado 27 de 7:00 a 10:00

Rebaja de 50% en peaje para camiones

Ruta 68: En los peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa.

Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Viernes 26 de 0:00 a 7:00

Sábado 27 de 0:00 a 7:00

Restricción de tránsito de camiones

Ruta 68: En los peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa.

Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Ruta 5 Sur: Peaje Angostura en ambos sentidos.