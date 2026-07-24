Suben los precios de las verduras: estas son las hortalizas que tendrán un alza debido al temporal

Mientras continúen los problemas en las rutas, los precios podrían seguir al alza en los próximos días.

El intenso sistema frontal que afectó a gran parte del país ya comenzó a impactar los precios de las verduras.

Comerciantes del mercado mayorista Lo Valledor aseguran que las dificultades para trasladar los productos y los problemas registrados en las rutas redujeron la oferta, provocando un alza en distintas hortalizas que llegan principalmente desde el norte de Chile y Perú.

Entre los productos que ya registran incrementos se encuentran los tomates, cuyo valor pasó de $1.300 a $1.450 por kilo, además del zapallo camote, que subió de $1.600 a $2.000.

A esto se suman las lechugas, pepinos, pimentones y zapallo italiano, cuya disponibilidad disminuyó debido a los retrasos en el transporte, situación que también afecta a feriantes, restaurantes y consumidores.

Suben los precios de las verduras

El aumento promedio en el valor de las hortalizas alcanza cerca de un 10%, según trabajadores de Lo Valledor. A ello se agregan las complicaciones que enfrentan los agricultores para cosechar tras las intensas lluvias.

Incluso, para quienes acostumbran preparar sopaipillas en invierno, el panorama no es alentador. “Si tú quieres hacer sopaipillas, mejor anda a la tienda y compra las falsas… porque si tú quieres comer sopaipilla chilena, te sale sumamente caro“, señalaron comerciantes de Lo Valledor a T13.

Aunque durante las últimas horas se esperaba la llegada de nuevos cargamentos desde el norte, los vendedores advierten que el abastecimiento aún está lejos de normalizarse. Mientras persistan los problemas en las carreteras y no exista un balance definitivo de los daños provocados por el sistema frontal, existe la posibilidad de que los precios continúen aumentando durante los próximos días.