Kast firma proyecto para que autoridades abandonen sus cargos en caso de consumo de drogas: “El riesgo para la democracia es muy alto”

A menos de una semana de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por un resultado positivo en un exámen de detección de drogas, el Gobierno presentó un proyecto de ley que incorpora la causal de cesación en el cargo de las autoridades en caso de que se compruebe el consumo de sustancias ilícitas.

En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), expuso que esta reforma constitucional responde a la necesidad de uniformar criterios. “Hoy día tenemos normas en las leyes de presupuesto y en las leyes de reajuste. Por la esencia de esas dos normativas, las disposiciones que allí se señalan son de carácter transitorio y en una materia tan seria y tan compleja no podemos quedar al arbitrio de la disposición y la voluntad transitoria de quienes nos imponen esas normas. Tenemos que tratar de que sea una legislación de carácter permanente“, explicó Alvarado.

A su turno, el presidente José Antonio Kast recalcó que “la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia y yo creo que nosotros en eso tenemos que oír no solamente a la ciudadanía sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos“.

“El tema del narcotráfico, las drogas, el crimen organizado, ha ido infiltrando a distintas naciones. Lo hemos dicho, el crimen transnacional no se detiene, avanza y por lo tanto el compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos. Chile en esto puede ser un líder en legislación moderna. La reforma constitucional no lo es todo, señala un camino, un camino que ya han indicado en distintas normas o iniciativas legales de parlamentarios que están aquí presentes”, dijo Kast señalando a la diputada Pamela Jiles (PDG) y a los senadores Iván Moreira (UDI) y Paulina Núñez (RN).

En ese sentido, el mandatario advirtió que “el riesgo para nuestra democracia es muy alto y lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”. Según transmitió Presidencia, el proyecto incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.