El principal problema radica en el etiquetado, ya que el contenido del producto no coincide con la información entregada al consumidor, lo que constituye un engaño en un mercado donde no es posible verificar el contenido antes de la compra.

Una nueva denuncia remeció el mercado de las conservas en Chile, luego que se revelara la existencia de cinco nuevas marcas que estarían comercializando jurel falso.

Se trata de productos etiquetados como jurel, pero que en realidad corresponderían a caballa importada desde China, un pescado de apariencia similar, pero distinto en su origen.

El problema, sin embargo, no es reciente. En 2025 ya se había detectado una situación similar con otras marcas, lo que fue confirmado por análisis del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) junto a la autoridad sanitaria. Con estos nuevos antecedentes, el número total de marcas involucradas ascendería a diez, sumando casos anteriores y actuales.

Detectan cinco nuevas marcas acusadas de vender jurel falso en Chile

Las nuevas marcas denunciadas son Deyco, Misol, Esmeralda, De Reyes y San Remo, las que se agregan a Coliseo, Barquito, Novamar, Unimarc y Acuenta, previamente cuestionadas.

Desde el sector pesquero acusan que el principal problema radica en el etiquetado, ya que el contenido del producto no coincide con la información entregada al consumidor, lo que constituye un engaño en un mercado donde no es posible verificar el contenido antes de la compra.

Los análisis realizados por el INTA confirmaron que las muestras estudiadas correspondían a caballa. Según explicó su directora técnica, Carmen Gloria Yáñez, el método utilizado permite identificar con precisión el tipo de pescado, concluyendo que “las cinco muestras resultaron ser identificadas como caballa”, pese a estar rotuladas como jurel.

Si bien expertos señalan que su consumo no representa un riesgo para la salud, advierten que existe un perjuicio económico y una falta de transparencia.

Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) anunciaron que evalúan acciones legales para frenar estas prácticas y advirtieron que podrían ampliar una demanda para sancionar lo que califican como un abuso hacia los consumidores.