VIDEO – Las razones que tendría Cony Capelli para renunciar a Fiebre de Baile a horas de la final en el Movistar Arena

Cony Capelli protagonizó un inesperado colapso y decidió renunciar al programa de Chilevisión, Fiebre de Baile, cuando restaban apenas dos días para la gran final.

Las primeras señales de alerta surgieron el lunes, luego de que diversos portales dieran cuenta de la abrupta salida de la participante.

Debido a ello, el periodista Francisco Ruiz de Gamboa expuso tres factores que habrían gatillado la decisión.

En primer lugar, apuntó a un conflicto con su bailarín, David Sáez, quien habría salido de fiesta el fin de semana y fue visto realizando un lift junto a su compañera Geraldine Muñoz.

El segundo motivo tendría relación con la tensión existente entre Cony Capelli y Raquel Argandoña, considerando que recientemente la bailarina cuestionó los criterios de evaluación utilizados con algunos participantes.



Como tercer antecedente, se mencionó una broma realizada por JC Rodríguez a Naya Fácil, donde el animador le comentó que podría invitar a 100 “facilines”, además de ella misma, a la final del estelar.

Según medios locales, no es un misterio que entre Cony Capelli y Naya Fácil no existe una buena relación, ya que la autodenominada “Reina de los Facilines” criticó a la bailarina por solicitar un fotógrafo a través de redes sociales durante la semana marcada por los incendios.



Debido a lo anterior, Diana Bolocco, conductora del espacio, aclaró que Cony conversó con el equipo de producción para comunicar que no continuaría en el prime de CHV debido a su estado emocional.

“La producción le dio la posibilidad de que lo pensara más, de que reconsiderara su decisión, pero ella no lo quiso”, señaló la animadora.

“Nos hubiera encantado tenerla aquí para escucharlo de su propia boca, pero no está en condiciones de venir. Ella no quiso venir hoy”, dijo.

Recordemos que la gran final de Fiebre de Baile se realizará este miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena.