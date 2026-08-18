Ministerio de Energía elimina horario de control punta a empresas durante septiembre

La medida fue tomada tras recibir una solicitud de diversos parlamentarios y gremios industriales, quienes aseveraron que este mecanismo había perdido “su argumentación técnica”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Energía, a cargo de Ximena Rincón, anunció la decisión de eliminar el horario de control de punta en septiembre 2026 a las empresas, apuntando que con ello se busca impulsar la actividad productiva y reducir sus costos.

La medida fue tomada tras recibir una solicitud de diversos parlamentarios y gremios industriales, quienes aseveraron que este mecanismo había perdido “su argumentación técnica”, consignó Emol.

Este periodo de control de punta se aplica entre las 18:00 y 22:00 horas, entre los meses de abril y septiembre. El consumo de las empresas registrado en este periodo es usado para generar el cargo que se incorpora a su tarifa eléctrica.

Con este control de hora punta se busca reducir el consumo de energía en los segmentos de mayor exigencia de la red y evitar mayores costos para el sistema.

A los pedidos de los gremios y parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, se sumó el propio Ministerio de Economía.

Ante esto, la cartera a cargo de Ximena Rincón decidió no aplicar el cobro durante septiembre de este año. “El objetivo: impulsar la actividad productiva, inversión, crecimiento económico, creación de empleo y un alivio para las MiPymes de nuestro país”, precisó la repartición.