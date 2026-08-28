JetSmart niega transporte ilegal de extranjeros y responde al embargo de Migraciones

El Sermig informó el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea por un total de $781 millones, cuyas multas aún están siendo discutidas por la justicia.

JetSmart se pronunció sobre el embargo de sus cuentas bancarias que informó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), aseverando que las multas se mantienen bajo litigio en los Tribunales de Justicia.

La entidad dio a conocer que la aerolínea mantiene 42 multas cursadas entre 2023 y 2025, por un total de 10.820 UTM, lo que equivalen a cerca de $781 millones.

De acuerdo a Migraciones, dichas sanciones tienen que ver con el traslado de extranjeros a Chile sin la documentación necesaria para ingresar al país y, en otros casos, con la falta de entrega de listado de pasajeros.

La respuesta de JetSmart a Migraciones por embargo de cuentas corrientes

Bajo este contexto, JetSmart emitió un comunicado enfatizando que “las multas se encuentran actualmente controvertidas en sede judicial y representan menos del 0,0003% de los pasajeros que la aerolínea transporta anualmente”.

La empresa sostuvo que el origen de las multas sería distinto a lo que informó Migraciones. “Es importante aclarar que dichas multas se relacionan con una controversia respecto de la entrega de información requerida por la autoridad migratoria y, en ningún caso, con el transporte ilegal de personas”, aseguró.

Siguiendo en esa línea, cuestionó que el organismo público informara sobre estas multas como sanciones definitivas, ya que aún están siendo revisadas por la justicia.

“Resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia“, expusieron desde JetSmart.

“Resulta especialmente relevante que una de las sanciones invocadas por el Servicio fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió un recurso de protección interpuesto por JetSmart al concluir que la conducta atribuida a la compañía no se encontraba comprendida en la norma aplicada por la autoridad. Dicha decisión fue recurrida por el SERMIG y la causa se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema”, precisaron.

El embargo a sus cuentas

En cuanto a la medida cautelar, la compañía apuntó que es “propia de un procedimiento ejecutivo en curso, acotada a un monto de aproximadamente $780 millones de pesos, y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas bancarias”.

Respecto a lo anterior, la aerolínea manifestó que “no tiene impacto material en sus operaciones, las que continúan desarrollándose con absoluta normalidad”.